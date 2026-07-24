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Kaynak: AA

"Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü"ne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasının 25. günü tamamlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, bir kısım sanıklar ve avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu. Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, beyanında, toplanan lehe delillerin göz önüne alınarak beraat kararı verilmesini talep etti.

BERAATLARINI TALEP ETTİLER!

Esas hakkındaki mütalaada haklarında beraat kararı talep edilen bazı sanıklar ve avukatları da savcılığın mütalaası doğrultusunda karar verilmesini istedi. Haklarında ceza istenilen bir kısım tutuksuz sanıklar da iddia edilen suçları işlemediklerini, herhangi bir örgüte üye olmadıklarını belirterek beraatlarını talep etti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMASINA HÜKMEDİLDİ!

Avukatlar, dosyada yer alan delillerin cezalandırma için yeterli ve inandırıcı bir husus olmadığını iddia ederek, müvekkilleri hakkındaki lehe hususların göz önüne alınarak haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

Beyanların alınmasının ardından mahkeme, haklarında yapılan sözlü ihtarlara rağmen duruşmaya katılmayan tutuksuz sanıklar hakkında yakalama emri düzenlenmesine hükmetti. Duruşma, 27 Temmuz Pazartesi gününe ertelendi.

MÜTALAADA NE DENMİŞTİ?

Mütalaada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 30 kez "ihaleye fesat karıştırma", 17 kez "özel belgede sahtecilik", 2 kez "resmi belgede sahtecilik", 1 kez "nitelikli dolandırıcılık", 2 kez "rüşvet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" iddialarından toplam 86 yıldan 234 yıla kadar hapsi isteniyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi Celal Tekin'in "rüşvet" iddiasıyla 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 2 kez "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçlamasından beraatı, "rüşvet" iddiasıyla ise 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.