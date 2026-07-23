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Kaynak: AA

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülen davada 55. oturum sona erdi. Görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında yer aldığı 7'si tutuklu toplam 200 sanığın yargılandığı celsede, taraflar esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanlarını sundu.

Duruşmada söz alan ve mütalaada beraati istenen sanıkların avukatları, müvekkillerinin herhangi bir suç işleme kastı bulunmadığını vurgulayarak savcılık mütalaası yönünde karar verilmesini istedi. Tutuksuz yargılanan sanıklar da mahkeme heyetinden beraatlerini talep etti.

Buna karşın mütalaada cezalandırılması talep edilen bir kısım sanık müdafisi ise iddiaların somut dayanaktan yoksun ve soyut olduğunu savundu. İhalelere ilişkin suçlamaları reddeden avukatlar, dosyada yer alan eylemlerin somut delillerle desteklenmediğini ifade ederek müvekkillerinin tüm suçlamalardan aklanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların dinlenmesine devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.