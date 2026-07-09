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Kaynak: AA

Kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davası olarak bilinen ve aralarında görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davada karar duruşmasının 16. oturumu tamamlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık avukatları cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını sundu. Bir kısım avukat, müvekkilleri hakkında istenen beraat taleplerine katıldıklarını belirtirken, haklarında ceza talep edilen sanıkların avukatları ise mütalaayı kabul etmediklerini ifade etti.

SANIK AVUKATLARINDAN MÜTALAAYA İTİRAZ

Savunmalarda, suçlamaların somut delillere dayanmadığı, kamu zararına ilişkin iddiaların ispatlanamadığı ve müvekkillerinin beraat etmesi gerektiği savunuldu.

Duruşmada söz alan tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, sağlık sorunları bulunduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan ile görevden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin de uzun tutukluluk sürelerine dikkat çekerek tahliye istedi.

TAHLİYE TALEPLERİ MAHKEMEYE SUNULDU

Tutuklu sanıkların avukatları da müvekkillerinin tutuksuz yargılanmalarını talep ederek mevcut delil durumunun tutukluluğun devamını gerektirmediğini savundu.

DURUŞMA 13 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, tutuklu sanıkların durumuna ilişkin aylık değerlendirmenin 10 Temmuz'da dosya üzerinden yapılacağını açıkladı. Dava, savunmaların devamı için 13 Temmuz Pazartesi gününe ertelendi.