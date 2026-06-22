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Kaynak: AA

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın (AZERTAC) aktardığı bilgilere göre, Azerbaycan'ın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden AzerTelecom ile Ermenistan'ın büyük operatörlerinden Telecom Armenia arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı.

İNTERNET TRAFİĞİ AZERBAYCAN ÜZERİNDEN GEÇECEK

Anlaşma kapsamında AzerTelecom, mevcut telekomünikasyon altyapısını kullanarak Ermenistan'a yönelik uluslararası internet trafiğinin transit geçişini sağlayacak. Böylece Ermenistan'ın dış dünya ile internet bağlantısında Azerbaycan güzergahı da kullanılabilecek.

Uzmanlar, söz konusu adımın iki ülke arasındaki teknik iş birliğinin gelişmesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

GÜNEY KAFKASYA'DA BAĞLANTI AĞLARI GÜÇLENECEK

Taraflar, iş birliği sayesinde Güney Kafkasya'daki internet ve veri iletişim altyapısının daha güçlü ve kesintisiz hale gelmesini hedefliyor. Projenin, bölgedeki bağlantı rotalarının çeşitlendirilmesine katkı sağlaması, telekomünikasyon ağlarının güvenilirliğini artırması ve dijital altyapının güçlendirilmesine destek olması bekleniyor.

Anlaşmanın ayrıca bölgesel telekomünikasyon sektöründe iş birliğini teşvik ederek veri akışının daha verimli yönetilmesine katkı sunacağı ifade ediliyor.