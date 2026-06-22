Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünya Kupası'nda Salah rüzgarı: Mısır zirve yolunda hata yapmadı

Dünya Kupası'nda Salah rüzgarı: Mısır zirve yolunda hata yapmadı

Yeni Zelanda karşısında geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda açılan Mısır, Mostafa Zico, Mohamed Salah ve Mahmoud Trezeguet'nin golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kuzey Afrika ekibi puanını 4'e çıkararak grup liderliğini ele geçirdi.

Kaynak: Diğer
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Dünya Kupası'nda Salah rüzgarı: Mısır zirve yolunda hata yapmadı - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Mısır, Yeni Zelanda karşısında ikinci yarıda ortaya koyduğu etkili performansla sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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Dünya Kupası'nda Salah rüzgarı: Mısır zirve yolunda hata yapmadı - Resim: 2

Karşılaşmada Mısır'ın gollerini 59. dakikada Mostafa Zico, 67. dakikada Mohamed Salah ve 82. dakikada Mahmoud Trezeguet attı.

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Dünya Kupası'nda Salah rüzgarı: Mısır zirve yolunda hata yapmadı - Resim: 3

Yeni Zelanda'nın maçtaki tek golü ise 15. dakikada Finn Surman'dan geldi. Bu sonucun ardından puanını 4'e yükselten Mısır, grup liderliğine yerleşti.

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Dünya Kupası'nda Salah rüzgarı: Mısır zirve yolunda hata yapmadı - Resim: 4

Bir puanda kalan Yeni Zelanda ise son basamağa düştü.

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Dünya Kupası'nda Salah rüzgarı: Mısır zirve yolunda hata yapmadı - Resim: 5

Grubun son karşılaşmalarında Mısır, İran ile mücadele edecek. Yeni Zelanda ise Belçika karşısında puan arayacak.

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