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Prof. Dr. Selçuk Şirin’in sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı bir paylaşımla yeniden tartışma konusu oldu. Şirin, kazandıkları küresel başarılarla ülkeyi gururlandıran Kadın Voleybol Takımı ile futbol dünyasındaki aşırı lüks tüketimi kıyaslayarak sert eleştirilerde bulundu.

"BİR TARAFTA ÖZEL UÇAK, DİĞER TARAFTA 10 SAATLİK TIKLIM TIKLIM YOLCULUK"

Selçuk Şirin, paylaşımında ilk olarak takımların seyahat koşulları arasındaki uçuruma dikkat çekti. Futbolcuların çok kısa mesafeler için bile özel uçak konforundan yararlandığını belirten Şirin, buna karşın dünyanın zirvesinde yer alan kadın voleybolcuların saatler süren okyanus ötesi uçuşlarda yaşadığı zorlukları şu sözlerle ifade etti:

"Bir tarafta özel bir maç için sadece bir saatlik (!) mesafeye özel uçakla giden futbolcular, diğer tarafta 10+ saatlik Amerika seferine tıklım tıklım dolu uçakta buldukları boş koltuklara dağıtılan voleybolcular."

"ŞAMPİYONLAR ELEŞTİRİLİYOR, FUTBOLCULAR ŞIMARTILIYOR"

Eleştirilerinin dozunu artıran Şirin, takımların elde ettiği başarılar ile onlara takınılan toplumsal ve idari tavrı da masaya yatırdı. Erkek futbol takımının turnuvalara katılım hakkı kazanmasının bile abartılı bir övgüyle karşılandığını, ancak kadın voleybolcuların şampiyonluklarına rağmen haksız eleştirilere maruz kaldığını vurguladı:

"Bir tarafta 48 takım arasına girdi diye şımartılan erkekler, diğer tarafta şampiyonluk üstüne şampiyonluk kazandıkları halde duruşları yüzünden eleştirilen kadınlar."

"BAŞARIYI DEĞİL, ŞIMARIKLIĞI ÖDÜLLENDİRİYORUZ!"

Selçuk Şirin, Türkiye'deki spor kültürünün ve ödüllendirme mekanizmasının çarpıklığını tek bir cümleyle özetleyerek tepkisini noktaladı: "Başarıyı değil, şımarıklığı ödüllendiriyoruz!"

Şirin’in bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada spor kamuoyunun en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. Çok sayıda kullanıcı, "Filenin Sultanları"nın hak ettiği değeri ve konforu görmesi gerektiği konusunda Şirin'e destek verdi.