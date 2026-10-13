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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Azerbaycan temsilcisi Sabah, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk etti.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Sabah, karşılaşmanın ikinci yarısında kulüp tarihine geçen bir gole imza attı.

TARİHİ GOL KAHEEM PARRIS'TEN

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın 49. dakikasında Kaheem Parris sahneye çıktı.

Sol kanattan ceza sahasına çevrilen topa penaltı noktası yakınlarında gelişine vuran Parris, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Sabah'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk golünü kaydetti.

İLK MAÇINDA MANCHESTER UNITED'A KAYBETMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunu geçiren Azerbaycan temsilcisi, organizasyonun ilk haftasında Manchester United'a deplasmanda 4-0 mağlup olmuştu.

Sabah, Slavia Prag karşısında Kaheem Parris'in attığı golle Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonunda ilk kez gol sevinci yaşadı.