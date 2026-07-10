Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, resmi ziyaret kapsamında Bakü'de bulunan Bayraktar ile gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki savunma işbirliği ele alındı.

Görüşmede konuşan Hasanov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklığın savunma alanında da her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti. Baykar'ın Türk savunma sanayisinde üstlendiği kritik role dikkat çeken Hasanov, ileri teknolojilerin ortak üretim süreçlerine entegre edilmesinin işbirliğini daha ileri seviyeye taşıyacağını belirtti.

Selçuk Bayraktar ise sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederek, karşılıklı üst düzey temasların iki ülke arasındaki askeri ve savunma teknolojileri alanındaki işbirliğinin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün'ün de yer aldığı toplantıda, insansız hava araçları, elektronik harp sistemleri, insansız platformlar ve savunma sanayisinin farklı alanlarında hayata geçirilebilecek ortak projeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.