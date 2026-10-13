UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Azerbaycan temsilcisi Sabah, sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-0 mağlup ederek kulüp tarihinin en önemli başarılarından birine imza attı.
Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan Azerbaycan ekibi, tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini elde etti.
TARİHİ GOL PARRIS'TEN GELDİ
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Sabah, 49. dakikada Kaheem Parris'in golüyle 1-0 öne geçti.
Ivan Lepinjica'nın asistinde ağları havalandıran Parris, takımının Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk golünü kaydederek kulüp tarihine geçti.
SON DAKİKALARDA MICKELS FİŞİ ÇEKTİ
Karşılaşmanın son bölümünde Slavia Prag karşısında üstünlüğünü koruyan Sabah, 88. dakikada farkı ikiye çıkardı.
Patrick Orphe Mbina'nın asistinde Joy Lance Mickels, topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Azerbaycan temsilcisi, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk galibiyetini taraftarlarının önünde kutladı.
İLK PUANLARINI ALDI
Organizasyondaki ilk maçında Manchester United'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Sabah, Slavia Prag galibiyetiyle ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.