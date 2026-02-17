Önümüzdeki günlerde Meclise gelmesi beklenen yasa teklifine göre açılır-kapanır tavanlara sahip mekânlar ile park, bahçe ve oyun alanlarında sigara içilemeyecekmiş.

Yine kamu binaları, alışveriş merkezleri ve restoranların ana giriş kapılarından en az 5 metre uzaklaşmadan sigara yakılması yasak olacakmış.

Marketlerde sigara paketleri görünür yerlerde değil kapalı yerlerde tutulacakmış.

***

Hemen belirteyim ki bu teklif yasalaşsa bile hiçbir işe yaramaz, sigara tüketimi aynı şekilde devam eder.

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara şunları hatırlatmak isterim:

-Sigara içilmesi çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biridir.

-Akciğer kanserinin bir numaralı nedenidir.

-Her yıl dünyada milyonlarca insan sigara yüzünden hayatını kaybetmektedir.

-Sigara içenlerin tedavisi için sosyal güvenlik kurumları ağır yük altına girmekte, astronomik tedavi masraflarıyla karşı karşıya kalmaktadır.

-Sigara içip hastalananlar yüzünden iş gücü kayıpları büyük boyutlara ulaşmaktadır.

-Ev, işyeri ve orman yangınlarının ana nedenleri arasında sigara da bulunmaktadır.

***

Böyle korkunç bir zehirle mücadele, eften püften önlemlerle olamaz.

Mücadelenin tek yolu sigarayı tümüyle yasaklamaktır.

Sigarayı üretene de, satana da, içene de esrar, morfin, eroin, marihuana ve benzeri uyuşturucuları üretenler, satanlar ve içenler gibi hapis cezaları verilmelidir.

Tek yol, tek çözüm budur.

Kangren olmuş organı “Öpeyim de geçsin!” diyerek tedavi etmek mümkün değildir, kesip atmak gerekir.

++++++++

ROBOTLAR HAPŞIRABİLİR Mİ?

İlkokula giden torunumun kütüphanesindeki kitaplara bakarken, Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkmış “Robotlar Hapşırabilir Mi?” isimli resimli bir kitap dikkatimi çekti.

Doğal yaşam, dünya, bilim ve teknoloji konularında ilginç bilgilerin yer aldığı kitaptan bir bölümü paylaşmak istiyorum:

-Arılar uçarken duyulan vızıltı sesi, saniyede yaklaşık 200 defa çırptıkları kanatlarından gelir.



-Balinalar çok konuşkan hayvanlardır. Diğer balinaları bulmak ve mesaj göndermek için bağırır, hırıldar, kesik kesik sesler ve baloncuklar çıkarırlar.

-Kızıl tilkilerin kulakları çok keskindir. 35 metre ötedeki bir kol saatinin çıkardığı tik tak sesini bile duyabilirler.

-Zürafanın dili yaklaşık yarım metre uzunluğundadır.

-Şimdiye kadar yetiştirilen en büyük meyve bir balkabağıydı. 2016’da Belçika’da yetiştirildi. Ağırlığı tam 1 ton 190 kilo 500 gramdı.

-Polonya’da 2011’de 229 kişi bir otobüse binip yolculuk yapmayı başardı.

-Dünyanın ilk hava yolcuları bir ördek, bir horoz ve bir koyundu. Bu hayvanlar 1783’de Paris üzerinde bir balonun içinde 8 dakika uçtular, 3 kilometre yol kat ettiler

.-Ünlü matematikçi Paul Erdös henüz 4 yaşındayken, bir kişinin o ana kadar kaç saniye yaşamış olduğunu aklından hesaplayabiliyordu.



-Eskiden bütün insanlar kahverengi gözlüydü. Yaklaşık 10 bin yıl önce ortaya çıkan genetik mutasyon sonucunda göz renkleri farklılaştı.

-Kişisel kullanıma yönelik ilk bilgisayarlar 1970’de satışa sunuldu.

-1992’de bir cep telefonuna ilk mesaj gönderildi.



-1994’de akıllı telefonlar piyasaya çıktı.



***

Son bir not:



Kitapta, “Robotlar hasta olmayacakları için hiç hapşırmazlar” ifadesi de dikkat çekiyor.



Ben burada bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum.



Robotlar öyle programlanır ki hasta da olurlar, öksürürler de, hapşırırlar da!