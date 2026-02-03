Geçtiğimiz Pazar günü Antalya’da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybederken 24 kişi de yaralandı.

Aynı gün Antalya-Isparta karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasında ise 7 kişi öldü, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazaların nedeni olarak sürücülerin aşırı hız yapması, dikkatsizliği, yolların kaygan olması ve havadaki sis gösterildi.

Oysa hem bu kazaların hem de karayollarındaki diğer tüm kazaların ana nedeni insan ve yük taşımacılığında demiryollarının ihmal edilmesiydi.

Antalya, Türkiye’nin en büyük turizm merkezi.

Her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turist ağırlıyor.

Buna rağmen kente demiryoluyla gitmek mümkün değil.

Tabii sadece Antalya değil şu illerimizde de demiryolu taşımacılığı yok:

Artvin, Ağrı, Aksaray, Ardahan, Bayburt, Bartın, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Düzce, Giresun, Hakkari, Iğdır, Kastamonu, Muğla, Nevşehir, Ordu, Rize, Sinop, Şırnak, Trabzon ve Yalova.

Böyle şey olur mu?

Atatürk, demiryolu ulaşımına büyük ağırlık veriyordu.

Yurtiçi gezilerinin çoğunu trenlerle yapmıştı.

Yıl Marşı’nın ilk dörtlüğündeki, “Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan/Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan” mısraları demiryollarına verilen önemin veciz ifadesiydi.

1950’den sonra ne yazık ki demiryolları ihmal edildi, insan ve yük taşımacılığında karayolları ön plana çıkarıldı.

Makine Mühendisleri Odası’nın raporunda yer alan şu ifadeler bu durumu net olarak ortaya koyuyor:

“1950 yılında demiryolu ile taşıma oranları yolcuda yüzde 42.2, yükte yüzde 55.1 idi.

Bugün ise demiryolu taşımacılığı yolcuda yüzde 1.1’e, yükte de yüzde 4.6’ya geriledi.

AKP iktidarı 1950’den beri karayolları lehine olan politikaların sürdürücüsü oldu.”

Şu veriler de çarpıcı:

Almanya yüzölçümü olarak Türkiye’nin yarısından bile küçük.

Nüfusu da bizden az.

Buna karşın bizim demiryollarımızın uzunluğu yaklaşık 14 bin kilometre iken onların demiryollarının uzunluğu 34 bin kilometre.

Üzerinde derin derin düşünülmesi gereken veriler değil mi bunlar?

TÜİK’in araştırmasına göre Türkiye’de karayollarında meydana gelen trafik kazalarında her gün ortalama 17 kişi ölürken 1055 kişi yaralanıyor.

Bu gerçekten korkunç tabloyu önlemek, karayollarındaki meydan savaşı görüntülerini bitirmek siyasi iktidarın görevidir.

Hiç vakit kaybetmeden insan ve yük taşımacılığında demiryollarının ağırlığını artırmalı, karayollarının payını minimuma indirmelidir.

ÖDÜLLÜK DAVRANIŞ

İzmir’in Çiğli ilçesi Esentepe Mahallesi’nde karayoluna inen bir grup inek trafiğin durmasına neden olmuş.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekibi, ineklere kötü muamelede bulunmamış, araç megafonundan “İnekler dağılın!” şeklinde anons yapmakla yetinmiş.

İnekler bir süre sonra kendiliğinden dağılmış, yol tekrar trafiğe açılmış.

İlginç olay vatandaşların cep telefonu kameralarına yansımış.

İhlas Haber Ajansı’nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir haberdi bu.

Görüntülerini de izledim ve çok duygulandım.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hayvanlara saygının çarpıcı bir örneğini gösteren o polis ekibini teşekkür plaketi vererek ödüllendirse çok iyi olur bence.

ABD’de kimliğini geç çıkardığı, elindeki bıçağı ilk uyarının ardından hemen yere atmadığı, denetim sırasında arabasından inmeye kalktığı için polisçe kurşun yağmuruna tutulup öldürülen insanları gördükçe bizim polisimizin ineklere yönelik insancıl yaklaşımı daha da büyüyor gözümde.

Keşke bu görüntüler “Kapak olması dileğiyle” notu iliştirilerek ABD emniyet güçlerine de ulaştırılsa...