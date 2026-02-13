CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir belediye başkanına yönelik küfürlü mesajları tartışılırken aklıma geçmişte yaşanan kimi küfürlü siyasi olaylar geldi.

Tarih sırasına göre değil sertlik sırasına göre yazayım:

-Ak Partili Zeyid Aslan, muhalefet milletvekilleriyle yaptığı çeşitli tartışmalarda, “Senin ananı. s...!” “Soytarı köpek!”, “Şerefsiz!” , “P.ç kurusu!”, “O... çocuğu!”, “Senin kıçını s...!” gibi sözler sarf etti.

Aslan, Meclis bahçesinde uyurken fotoğrafını çekip gazetede yayınlayan kadın gazetecilere de, “Ben de sizin bacak aranızı çekip gazeteye bastırsam, ‘Bunların doğal hali bu’ desem ahlaksız olurum değil mi? Ama sizinki gazetecilik oluyor” diyerek tepki gösterdi.

-Meclis Başkan Vekili Mehmet Sağlam, tartıştığı bir milletvekiline Meclis kürsüsünden aynen şöyle bağırdı: “Hass....Hass...”

-Meclis Başkan Vekili Celal Adan, bir grup milletvekiliyle tartışmaya girdi. Bunun ardından mikrofonu kapattığını sanarak onlar için “Pezev...ler!” dedi.

-Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir, partisinden bazı belediye başkanlarının gözaltına alınmasına tepkisini, “Hass.... diyorum... Hass.... diyorum” sözleriyle gösterdi.

-Başbakan Turgut Özal, kendisine ciddi eleştiriler yönelten muhalefet yetkilileri için, “Benimle değil küçük Turgut’la uğraşsınlar” diye konuştu.

-Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, bir belediye başkanına genelev açtığı için ateş püskürdü: “Pezev...k adam, oraya önce hanımını gönder!”

-CHP’li Sabri Ergül, bir milletvekilinden “Deyyus-u ekber” yani “Büyük deyyus” diye bahsetti.

***

Siyasette küfür olayını anlatırken rahmetli Uğur Mumcu’nun, Meclis’teki “seviyeli” tartışmaları anlattığı “Söz Meclis’ten İçeri” isimli kitabından söz etmezsem olmaz.

Mumcu o kitapta, milletvekillerinin Meclis’te kullandığı şu sözleri tutanaklara dayanarak aktarmıştı:

“Sus kelek!”, “Mao’nun oğlusun utanmaz adam!”, “Otur yerine Meksika buğdayı!”, “Faşist ahtapot!”

Kitabında sadece TBMM’de değil, Meclis-i Mebusan’da (Osmanlı Meclisi) küfürlü konuşmalar olduğunu da belirtmişti Mumcu.

Örneğin Meclis’i yöneten Ahmet Vefik Paşa, itirazını ısrarla sürdüren bir mebusa (milletvekili) şöyle bağırmıştı:

“Sus! Eşek!”

***

Özetlemek gerekirse:

Özgür Özel’in, bir belediye başkanına yönelik, “Sen hırsız olduğunu, alçak olduğunu, köpek olduğunu itiraf ettin... S..tir git, senin yerin onların yanı. Alçak... köpek... Yalaka... Karaktersiz p.ç...” “Gö...nü kurtarmaya çalışıyorsun”, “Bozuk tohum” şeklindeki mesajları kendi siyasi tarihine bir katkı sunar mı bilmiyorum ama siyaset tarihinin küfür bölümüne çok şey kazandırdığı kesin.

***

Gelelim kavga olaylarına...

Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi’nin Meclis’te yemin etmeleri CHP’liler tarafından engellenmek istenince Ak Partililer müdahale etti, tekmeli-yumruklu kavga çıktı. CHP’li Mahmut Tanal aldığı darbeler sonucu hastanelik oldu.

Gerçekten üzücü görüntülerdi.

Tarihte Meclis’te bırakın yaralanmayı ölümle sonuçlanan gerilimler yaşandığını, kavgalar çıktığını hem iktidar hem muhalefetin unutmaması gerekir.

O ölümlü olayları bir kez daha hatırlayalım:

-9 Şubat 1925’te Ardahan Milletvekili Halit Karsıalan, Meclis koridorunda vurularak öldürüldü.

İstiklal Savaşı’nda komutan olarak görev alan ve büyük başarılara imza atan Karsıalan, “Deli Halit Paşa” olarak da biliniyordu.

Bu cinayeti Afyon Milletvekili Ali Çetinkaya’nın işlediği anlaşıldı ama meşru müdafaa yaptığı gerekçesiyle hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

-29 Mart 1989’da Bağımsız Siirt Milletvekili Zeki Çeliker ile ANAP Siirt Milletvekili İdris Arıkan bir yerel siyasi sorun nedeniyle Meclis kulisinde kavga etmeye başladılar.

Bu kavgayı önlemek isteyen Siirt’in diğer milletvekili Abdurrezzak Ceylan patlayan bir silah sesinin ardından yere düştü ve hayatını kaybetti.

Yapılan incelemede Ceylan’ın, İdris Arıkan’ın tabancasından çıkan kurşunla öldüğü belirlendi.

-30 Ocak 2001’de Meclis Genel Kurulu’nda İçtüzük değişikliği önergesinin görüşmeleri sırasında DYP ve MHP’li milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Kuliste de süren kavgada DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu kalbini tutarak yere yığıldı.

Aldığı yumruk darbeleri ve duyduğu heyecan nedeniyle kalp krizi geçirdiği anlaşılan Şıhanlıoğlu hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.

-12 Aralık 2023’te Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, iktidarı “Siz, İsrail’in suç ortağısınız” diye suçlayınca ortalık karıştı,

iktidar sıralarından kendisine tepki gösterildi.

Bitmez, çok gergin bir ortamda sürdürdüğü konuşmasını tamamlar tamamlamaz daha kürsüden ayrılmadan sırt üstü yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılıp hemen hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı, 14 Aralık 2023’te 53 yaşında hayatını kaybetti.

***

Son söz olarak şunu belirteyim:

Siyaset; hakaretlerin, küfürlerin, yumrukların, tekmelerin savrulmasıyla değil, düşüncelerin, fikirlerin, projelerin uygarca ortaya konulması, nezaketle ve zarafetle savunulmasıyla yapılan bir görev olmalıdır.