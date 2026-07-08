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Kaynak: DHA

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı'nı çeyrek finalin eşiğine taşıyan Hossam Hassan'ın Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir geçmişi ortaya çıktı.

Son şampiyon Arjantin karşısında 2-0 öne geçtiği mücadeleyi son bölümde üst üste yediği gollerle 3-2 kaybederek turnuvaya veda eden Mısır'ın deneyimli teknik adamının, 27 yıl önce Altay forması giymeye çok yaklaştığı öğrenildi.

DÜNYA KUPASI'NDA GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Turnuvada grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan Mısır, son 32 turunda Avustralya'yı penaltılarla eleyerek tarih yazdı. Son 16 turunda ise son dünya şampiyonu Arjantin karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen son 13 dakikada yediği gollerle 3-2 mağlup olarak kupaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından hakem yönetimine sert tepki gösteren Hossam Hassan, iptal edilen gol ve verilmeyen penaltı kararlarına isyan ederken, FIFA'nın Lionel Messi'nin turnuvaya devam etmesini istediğini öne süren açıklamalarıyla da gündem olmuştu.

FİLİSTİN'E DESTEĞİYLE DE KONUŞULDU

Deneyimli teknik adam, Avustralya galibiyetinin ardından Filistin bayrağıyla poz vererek zaferi Filistin halkına adamıştı. Arjantin karşılaşması öncesinde de Filistin'e destek mesajları veren Hassan, futbol dışındaki duruşuyla da dikkat çekmişti.

ALTAY'A İMZA ATMAYA GELMİŞ

Mısır futbolunun efsane golcülerinden biri olan Hossam Hassan'ın kariyerindeki en ilginç detaylardan biri ise 1999 yılında yaşandı.

Al Ahly'den ayrıldıktan sonra İzmir'e gelen 33 yaşındaki golcü, o dönem Süper Lig'de mücadele eden Altay ile anlaşma sağladı. Hatta Alsancak Stadı'nda basına imza töreni dahi düzenlendi.

Ancak deneyimli futbolcu ülkesine döndükten sonra Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain'den çok daha yüksek maaşlı bir teklif aldı. Bu teklifin ardından kararını değiştiren Hassan, Altay transferini iptal ederek kariyerine Körfez ekibinde devam etti.

FUTBOLCULUĞUNDA DA İZ BIRAKTI

Futbolculuk kariyerinde Al Ahly'nin yanı sıra Yunanistan'da PAOK ve İsviçre'de Neuchatel Xamax formalarını da giyen Hossam Hassan, Mısır futbol tarihinin en önemli golcülerinden biri olarak kabul ediliyor. Aradan geçen 27 yılın ardından ise bu kez teknik direktör kimliğiyle Dünya Kupası'nda sergilediği performans ve Mısır'a oynattığı futbolla tüm dünyanın takdirini kazandı.