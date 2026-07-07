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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen son dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda eden Mısır'da hakem kararları tartışılmaya devam ediyor.

Mostafa Ziko'nun ardından teknik direktör Hossam Hasan da maçın ardından yaptığı açıklamalarla gündem yarattı.

'DÜNYA KUPASI PAZARLAMA SEKTÖRÜNE DÖNDÜ'

Karşılaşmanın ardından konuşan Hossam Hasan, hakem yönetimine ve turnuvanın işleyişine ilişkin çok sert ifadeler kullandı.

Deneyimli teknik adam, "Size çok net bir şey söyleyeceğim. Dünya Kupası muhtemelen bir pazarlama sektörüne döndü. Messi'nin elenmesini istemiyorlar. Dolayısıyla adalet yoktu." dedi.

HAKEM KARARLARI TARTIŞILIYOR

Mısır cephesi, karşılaşmanın ikinci yarısında Mostafa Ziko'nun VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edilen golünün de maçın kırılma anlarından biri olduğunu savunuyor. Söz konusu pozisyonda faul kararı verilmesi futbol kamuoyunda da geniş tartışmalara neden oldu.