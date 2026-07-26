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Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, Kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan ve TBMM gündemine gelmesi beklenen 15 maddelik yasa tasarısına ilişkin açıklamaları siyasette tartışmaları beraberinde getirdi.

Bakan Gürlek’in, düzenlemenin genel af içermediğini fakat PKK mensuplarına yönelik maddeler barındırdığını belirtmesinden sonra muhalefetten çok sert bir tepki geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, Meclis’e sunulması beklenen çerçeve yasa ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

'BEBEK KATİLLERİNE AF GETİRECEK YASA TASARISI'

Tasarıyı sert bir dille eleştiren Kuleyin, söz konusu düzenlemenin örtülü bir af niteliği taşıdığını öne sürdü. Teklifin Meclis genel kuruluna gelmesiyle beraber siyaset sahnesindeki samimiyetin test edileceğini vurgulayan Kuleyin, şunları söyledi:

"‘Terörsüz Türkiye’ adıyla, aslında bebek katillerine af getirecek yasa tasarısı Meclis’e geldiğinde, yüzlerdeki maskeleri indireceğiz. Kim Atatürkçü, kim Türk milliyetçisi, kim yerli, kim milli, hepsi ortaya çıkacak..."

'GARDIROP MİLLİYETÇİLERİNİ VE SAHTE ATATÜRKÇÜLERİ GÖRECEĞİZ'

Aybüke Öğretmen, Eren Bülbül ve binlerce şehidin hatırasının yıllardır kirli siyasete alet edildiğini savunan İYİ Partili Kuleyin, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun sözlerine atıfta bulunarak duruşlarını net bir şekilde ortaya koydu.

Görüşmeler sırasında tarihî bir kırılma yaşanacağını belirten Kuleyin, açıklamasını şu sert ifadelerle tamamladı:

"Göreceğiz ‘gardırop milliyetçilerini’, sahte Atatürkçüleri, Lozan’a ‘tapu senedimiz’ diyerek onun ruhuna ihanet edenleri!"

"Bakacağız; kimler Şeyh Said’lerle, Seyit Rıza’larla ve onların uzantısı Apo’larla, Karayılan’larla, Mustafa Sabri’lerle beraber; kimler Mustafa Kemal Atatürk’lerle, Diyap Ağa’larla, Börekçizade’lerle beraber..."

"Göreceğiz; kimler Malaya zırhlısında, kimler Bandırma vapurunda!"

Önümüzdeki hafta Adalet Komisyonu’na gelmesi beklenen 15 maddelik paket üzerindeki tartışmaların, Meclis Genel Kurulu'nda çok daha sıcak temaslara sahne olacağı öngörülüyor.