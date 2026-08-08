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Kaynak: İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaz dönemi boyunca her akşam vatandaşlarla buluşan Üretici ve El Emeği Ürünler Pazarı, hem yerel halkın hem de ilçeye gelen turistlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, eşi Canan Ergin ile birlikte Talatpaşa Caddesi’nde kurulan pazarı ziyaret etti. Stantları tek tek dolaşarak sergilenen el emeği göz nuru ürünleri inceleyen Başkan Ergin, stant sahipleriyle sohbet ederek yürütülen çalışmalar ve satışlar hakkında bilgi edindi.

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Mesut Ergin, el emeği ürünlerin sergilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üreticilerin ve stant açan esnafın belediye tarafından sağlanan imkânlardan memnun kalmasının kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Ergin, şu ifadeleri kullandı:

"Yaz sezonu boyunca her akşam Talatpaşa Caddesi’nde kurulan Üretici ve El Emeği Ürünler Pazarı’nı eşim Canan Ergin ile birlikte gezdik. Burada birbirinden güzel el emeği ürünleri görmek, üreticilerimizin emeğine tanıklık etmek bizleri çok mutlu ediyor. Esnafımızın sağladığımız hizmetlerden memnun olduğunu görmek de ayrıca sevindirici. Üreten, emek veren, alın teriyle ekonomimize katkı sunan tüm esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kendilerine bol ve bereketli kazançlar diliyorum."