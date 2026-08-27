Kaynak: İHA

Ayvalık Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde ulaşımı daha konforlu hâle getirmek ve mahallelerin altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yol yapım ile yenileme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Sefa Çamlık Mahallesi'ndeki 27021, 27022 ve 27024 numaralı sokaklarda detaylı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra Altınova Mahallesi sınırlarındaki Anafartalar Caddesi, Fuat Güngör Caddesi ile 226-222, İskele ve Keten sokaklarda da yenileme işlemleri hızla sürdürülüyor.

Zamanla yıpranan ve kullanılamaz duruma gelen mevcut yol kaplamaları ekiplerce tamamen kaldırılıyor. Zemin tesviye ve hazırlık süreçlerinin tamamlanmasının ardından, alanlara yeni kilit parke taşları döşeniyor. Bu sayede hem yolların fiziki yapısı modernize ediliyor hem de mahalle sakinlerine çok daha düzenli ve emniyetli bir ulaşım imkânı sunulması amaçlanıyor.

Saha faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, planlamaların yerel gereksinimler doğrultusunda yapıldığını vurguladı. Başkan Ergin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ayvalık'ın dört bir yanında yollarımızı yeniliyor, hemşehrilerimizin daha güvenli, düzenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşması için çalışıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, önceliklerimiz doğrultusunda yol ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz."