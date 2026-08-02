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Kaynak: Haber Merkezi

Siyasette gözler yerel yönetimlerdeki dengelere ve yaklaşan yargı kararlarına çevrilmişken, İstanbul'da peş peşe sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Son dönemde AK Parti'nin düzenlediği bir programda, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'nin saf değiştirerek AK Parti saflarına katılması, megakentteki siyasi harareti yeniden yükseltti.

Yaşanan bu dikkat çekici transfer hareketliliği, siyasi kulislerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) geleceğine dair yeni senaryoların yüksek sesle konuşulmasına zemin hazırladı.

İBB EL DEĞİŞTİREBİLİR İDDİASI

Belediye başkanlarının parti değiştirmesiyle ivme kazanan tartışmalar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen sürecin olası sonuçlarıyla birleşince yepyeni bir boyut kazandı. Katıldığı bir televizyon yayınında kulisleri sarsacak değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Aytunç Erkin, önümüzdeki günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin el değiştirmesinin tartışılacağını öne sürdü. İmamoğlu davasında olası bir siyasi yasak kararının onanması halinde İstanbul'da yeni bir siyasi gündemin tetikleneceğini belirten Erkin, dikkatleri İBB Meclisi'ndeki aritmetiğe çekti.

KRİTİK "40 ÜYE" DETAYI

Olası bir siyasi yasak durumunda, yasa gereği yeni İBB başkanının mevcut meclis üyeleri arasından seçileceğini hatırlatan Erkin, parti içindeki güç odaklarının böyle bir kriz anında kilit rol oynayacağını ifade etti.

İBB Meclisi'nde CHP'nin 180 üyesi bulunduğunu belirten Erkin, kulislerde bu isimlerden 40'a yakınının eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın siyasetçiler olduğunun konuşulduğunu dile getirdi.

Önemli meclis üyeleriyle yaptığı şahsi görüşmelerde de bu kaygıların ve ihtimallerin masada olduğunu aktaran Erkin, davanın aleyhte sonuçlanması durumunda yaşanacak meclis içi seçimlerde İBB yönetiminin AK Parti'ye geçebileceğini iddia etti.

Aytunç Erkin, katıldığı televizyon programında şunları söyledi,

“28 Temmuz’da söylemiştim: İBB yönetimi el değiştirebilir. 3 belediye başkanı daha AKP’ye geçti… İBB Meclisi’nde dengeler değişiyor.

Ekrem İmamoğlu’nun ahmak davası onanırsa, siyasi yasak çıkarsa yeni bir gündem yaşanabilir.”