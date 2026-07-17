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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında çok sayıda hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi. Türkiye genelinde yargı teşkilatını etkileyen kararname, kamuoyunun yakından takip ettiği kritik önemli davalara bakan mahkemelerde de değişikliklere yol açtı.

Kararname kapsamında, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti ile Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davalara bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı ve heyet üyeleri de değişti. Yeni mahkeme heyeti, üç farklı ağır ceza mahkemesinden atanan hâkimlerden oluşturuldu. Sinan Ateş'in kişisel verilerinin izinsiz ele geçirilmesine ilişkin davada mahkeme heyetinin değişmesi ve davanın bundan sonraki sürecinin yeni heyet tarafından yürütülecek olması yargılamanın seyri açısından merak uyandırırken Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş konuyla ilgili YENİÇAĞ'a açıklamalarda bulundu.

Ayşe Ateş, mahkeme heyetinin değişimini "Ciddiyetsizlik devam ediyor" şeklinde yorumladı. Sinan Ateş davasına bakan daha önceki hakimlere adeta tenzili rütbe yapılmasını ve savcıların da değiştirilmesini hatırlatan Ateş, "Suçluları korumaya yönelik, gerçek faiillerin ortaya çıkmamasına yönelik hamleler. Dava sonuçlanmasın isteniyor" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt'un da yaralandığı suikastın ardından açılan davada 2 Ekim 2024 tarihinde karar açıklandı. Mahkeme; tetikçi Eray Özyağcı, motoru kullanan Vedat Balkaya, keşif yapan Suat Kurt ile azmettiriciler Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Dava süreci ve cinayetin arka planı kamuoyunda uzun süre tartışmalara yol açmıştır.

Sinan Ateş'in ailesi ve eşi Ayşe Ateş, yargılananların tetikçiler ve "ayakçılar" olduğunu, cinayetin asıl siyasi azmettiricilerinin ve planlayıcılarının korunduğunu savunarak bu duruma tepki göstermiştir.