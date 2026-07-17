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HSK'nın yeni kararnamesiyle Sinan Ateş cinayeti ve Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davalarına bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı ve heyet üyeleri değişti. Yeni heyet, üç farklı ağır ceza mahkemesinden atanan hakimlerden oluşturuldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayımladığı kararnameyle çok sayıda hakimin görev yeri değiştirildi.Kararname kapsamında, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti ile Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davalara bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı ve heyet üyeleri de değişti.Sinan Ateş'in kişisel verilerinin izinsiz ele geçirilmesine ilişkin dava ile istinafın bozma kararının ardından yeniden görülen ve 76 sanığın yargılandığı Ayhan Bora Kaplan davasına bakan mahkemenin iki üyesi farklı mahkemelere atandı.

Karara göre heyet üyelerinden biri Ankara 4. Ticaret Mahkemesi üyeliğine, diğeri ise Ankara 93. Asliye Ceza Mahkemesi'ne görevlendirildi.Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nin önceki başkanı ise 12 Haziran'da yayımlanan HSK kararnamesiyle Ankara Batı Hakimliği'ne atanmıştı.Son kararnameyle mahkeme başkanlığına yeni bir isim atanırken, yeni heyet Ankara 11, 27 ve 37. Ağır Ceza Mahkemelerinde görev yapan üç hakimden oluşturuldu.Kaynak: Ankara’daki iki kritik davada heyet değişti!