Kaynak: Haber Merkezi

Ankara'da Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde seyyanen zam talebiyle toplanan emeklilerin eyleminde acı bir olay yaşandı. İki çocuk babası emekli polis memuru Ali Şekeroğlu, ekonomik sıkıntılarını dile getirdikten sonra beylik tabancasıyla yaşamına son verdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şekeroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Emekli derneklerinden yapılan basın açıklamasında Ali Şekeroğlu'nun iki çocuğu olduğu ve geçim sıkıntısı yaşadığı belirtildi. AYM önüne geldiği belirten emeklinin, "arkadaşına geçinemediğine yönelik serzenişte bulunduğu ve bir anlık öfkeyle tabancasını çıkartarak başına ateş ettiği" aktarıldı. Olaya ilişkin olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kendini vuran emeklinin arkadaşına "Para için değil, onurum için" dediği belirtildi.

SON PAYLAŞIMINDA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Hayatını kaybeden emekli polisin, eylem öncesinde sosyal medya üzerinden yaptığı son çağrı ise dikkat çekti. Şekeroğlu, diğer emeklileri protestoya davet ettiği mesajında şu ifadelere yer vermişti:

"Sen yoksan bir kişi eksik olacak. 'Ben gelmesem ne olacak' deme! Birlikten kuvvet doğar. Sen içimizdeki haykırışlarımızı duyuyorsun Allah'ım. Devletimiz ve bizleri yönetenler de duysun."

Emekli polisin sosyal medya üzerinden yürek yakan paylaşımları şu şekilde;