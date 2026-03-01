İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail’in saldırısında öldürülmesi sonrası 3 kişilik ‘Liderlik Konseyi’ kurulacağı açıklanmıştı.

Anayasaya göre kurulan konseyde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei’nin yanı sıra Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Ali Rıza Arafi’nin yer alacağı açıklandı.

3 kişilik konsey, Hamaney’in yerine yeni lider seçilene kadar ülke yönetiminin en tepesinde olacak.

HAMANEY’İN YERİNE ADI GEÇİYOR

3 kişilik Liderler Konseyi’ne seçilen Ayetullan Ali Rıza Arafi, sadece bir yargı üyesi olarak değil İran’ın önde gelen din adamlarından biri olarak da ülke içinde saygın bir yere sahip. Arafi’nin adı, Hamaney’in yerine İran’ın yeni Dini Lideri olarak seçilmesi beklenen adaylar arasında geçiyor. Arafi’nin konseyde yer alması yeni lider olması ihtimalini güçlendirdiği belirtiliyor.

AYETULLAH ARAFİ KİMDİR?

Ali Rıza Arafi, 1959 yılında İran'ın Meybod kentinde doğdu. Dini eğitimini İran'ın önemli ilim merkezlerinden Kum kentindeki medreselerde tamamladı. Genç yaşta başladığı dini kariyerinde yıllar içinde yükselerek saygın din adamlarından biri haline geldi. Arafi, İran'daki medrese sisteminin başında bulunuyordu. Bu görevi, yeni nesil din adamlarının yetiştirilmesinde kritik rol oynadı.

Arafi ayrıca Uzmanlar Meclisi Başkan Yardımcılığı, Anayasayı Koruyucular Konseyi üyeliği ve El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi Başkanlığı gibi kritik görevlerde bulundu.

Hamaney’in en güvendiği isimlerden biri olarak öne çıkan Arafi, Moskova ve Vatikan’a diplomatik ziyaretleri ile dikkat çekmişti. Öte yandan Arafi’nin sertlik yanlısı olmadığı belirtiliyor.

İRAN’DA DİNİ LİDER NASIL SEÇİLİYOR?

İran anayasasına göre “Rehber” olarak da adlandırılan dini liderin seçimi Uzmanlar Meclisi tarafından yapılıyor.

Bu meclis, aynı zamanda lideri görevden alma yetkisine de sahiptir. Bir kişinin lider seçilebilmesi için Uzmanlar Meclisi üyelerinin üçte ikisinin oyunu alması şarttır.

Uzmanlar Meclisi, halk tarafından seçilen 88 din bilgininden oluşur. Her eyalet, nüfusuna göre bu mecliste temsil edilir.