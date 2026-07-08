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Kaynak: İHA

U23-Büyükler Türkiye Şampiyonası, İzmir’in ev sahipliği ile yapıldı.

Şampiyonada mücadele eden Aydınlı milli takım sporcusu Şerife Berra Güven, 10 bin metre yürüyüş branşında Türkiye şampiyonu oldu.

Milli sporcu, elde ettiği dereceyle Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye bir kez daha hak kazanmış oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gerçekleştirdiği paylaşımda "İlimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcumuz Şerife Berra Güven’i ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, sporcumuza Dünya Şampiyonası’nda başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.