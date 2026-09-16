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Kaynak: İHA

Aydın’da sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yüklü miktarda etiketsiz tağşiş yağ ve boş teneke ele geçirildi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 724 bin TL olduğu değerlendirilen 4 bin 63 litre etiketsiz tağşiş yağ bulundu.

Ekipler, yağların dolumunda kullanıldığı belirlenen 7 bin 922 adet boş tenekeye de el koydu.

Operasyonlar kapsamında 5 kişi hakkında işlem yapılırken, ilgili şahıslara toplam 1 milyon 846 bin TL idari para cezası uygulandı.

Aydın genelinde sahte ve mevzuata aykırı ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemeye yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.