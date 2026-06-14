Kaynak: İHA

Sıcak yaz günlerinde deniz veya yayla havası alma imkanı bulamayan vatandaşların şehir merkezine yakın alternatif kaçış noktalarından biri olan İkizdere Barajı çevresi, ne yazık ki duyarsız ziyaretçilerin bıraktığı atıkların hedefi haline geldi. Serinlemek için bölgeye akın eden ancak çevreye yayılan çöplerle karşılaşan doğaseverler duruma isyan etti. Vatandaşlar, yaşanan çevre kirliliğinin yanı sıra bu durumun beraberinde getirdiği büyük yangın riskine dikkat çekerek herkesi acil bir şekilde doğaya karşı sorumlu davranmaya çağırdı.

MERCEK ETKİSİYLE GELEN ÖLÜMCÜL TEHLİKE

Bölge halkının tepkisine destek veren uzmanlar, tehlikenin bilimsel boyutunun sanılandan çok daha ciddi olduğunun altını çiziyor. Güneş ışınlarının yeryüzüne dik ve en etkili açıyla ulaştığı bu kavurucu günlerde, doğaya gelişigüzel fırlatılan şeffaf plastikler ile dibinde su kalıntısı bulunan cam şişeler kusursuz bir optik mercek işlevi görüyor. Güneş ışığını tek bir noktada toplayarak yüksek ısı üreten bu atıklar, hemen diplerindeki sararmış ve kurumuş otları saniyeler içinde tutuşturarak geri dönüşü olmayan orman felaketlerinin fitilini ateşliyor.

Doğada bırakılan en ufak bir cam kırığının bile, rüzgarın da etkisiyle binlerce hektarlık yeşil alanı küle çevirecek o ilk kıvılcımı yaratabileceği unutulmamalıdır. Doğayı korumak, olası felaketlerin önüne geçmek için atılacak en basit ama en kritik adımdır.