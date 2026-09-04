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Kaynak: İHA

Kaza, İzmir-Aydın Otobanı’nın Dereağzı mevkiinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki iki otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazaya tanık olanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaralılara müdahale etti. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise kazaya karışan otomobillerde güvenlik açısından inceleme ve kontrol gerçekleştirdi.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.