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Kaynak: İHA

Karpuzlu ilçesine bağlı Umcular Mahallesi sınırları içerisinde inşa edilen gölet ve sulama hattında sahadaki faaliyetler kesintisiz sürüyor. Bölge çiftçisine büyük kolaylık getirecek yatırımın tamamlanmasıyla birlikte, modern sulama altyapısına kavuşacak tarım arazilerinde yüksek verim elde edilmesi ve yerel ekonomiye güç katılması hedefleniyor. Planlanan çalışma programı doğrultusunda ilerleyen projenin, kısa sürede bitirilerek üreticilerin kullanımına sunulması öngörülüyor.