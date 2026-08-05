Karpuzlu ilçesine bağlı Umcular Mahallesi sınırları içerisinde inşa edilen gölet ve sulama hattında sahadaki faaliyetler kesintisiz sürüyor. Bölge çiftçisine büyük kolaylık getirecek yatırımın tamamlanmasıyla birlikte, modern sulama altyapısına kavuşacak tarım arazilerinde yüksek verim elde edilmesi ve yerel ekonomiye güç katılması hedefleniyor. Planlanan çalışma programı doğrultusunda ilerleyen projenin, kısa sürede bitirilerek üreticilerin kullanımına sunulması öngörülüyor.
Aydın Karpuzlu'da Umcular Göleti ve sulaması projesi çalışmaları devam ediyor
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Aydın'ın Karpuzlu ilçesi Umcular Mahallesi'nde yürütülen Umcular Göleti ve Sulaması Projesi'nde inşaat süreci planlanan takvime uygun olarak hızla ilerliyor. Tarımsal üretimi desteklemeyi amaçlayan göletin hizmete girmesiyle bölgedeki sulama imkanları genişleyecek ve ürün verimliliği artacak.
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