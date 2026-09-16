Aydın-Denizli Otoyolu’nda tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, otoyolun Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 UF 202 plakalı hafif ticari araç ile S.Y. yönetimindeki 32 GB 158 plakalı tır çarpıştı.
ARAÇTA SIKIŞAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, hafif ticari araçta sıkışan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Hurşit Korkmaz, Hüsnü Korkmaz ve Kemal Toprak’ın cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.
OTOYOLDA TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapatılan otoyol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.