Nvidia’nın enerji verimliliğiyle öne çıkan Jetson platformu, ABD merkezli Lunar Outpost şirketinin yeni Ay keşif aracında kullanılacak. Kozmik radyasyona dayanacak şekilde kurgulanan sistem görevini tamamlarsa, Ay yüzeyinde çalışan ilk GPU olarak tarihe damga vuracak.

Yapay zeka çipleriyle teknoloji dünyasının zirvesine yerleşen Nvidia, donanımlarını Dünya sınırlarının dışına taşıyor. Şirketin kompakt yapısı ve yüksek enerji verimliliğiyle tanınan Jetson platformu, Ay yüzeyinde yürütülecek araştırma görevlerinde aktif rol almaya hazırlanıyor. ABD merkezli robotik şirketi Lunar Outpost, yeni nesil Ay keşif aracında Nvidia çiplerini kullanacağını duyurdu.

NASA’NIN AY PROGRAMINDA KRİTİK GÖREV

NASA’nın insanlı Ay görevleri stratejisine paralel olarak özel sektörle yürüttüğü iş birlikleri hız kazandı. Bu kapsamda Firefly Aerospace ile de ortaklık kuran Nvidia’nın Jetson platformu, Ay yörüngesindeki uydularda görüntü işleme süreçlerini yönetecek. Toplanan veriler hem detaylı Ay haritalarının çıkarılmasına yardım edecek hem de yüzeydeki otonom robotların takibini sağlayacak.

AŞIRI SICAKLIK VE RADYASYONLA MÜCADELE

Intuitive Machines firmasının iniş aracıyla Ay'a ulaştırılacak olan keşif aracı, SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. Ulaşılması güç kraterleri ve Reiner Gamma manyetik anomalisini inceleyecek olan araçtaki çipleri ise zorlu bir sınav bekliyor. Dünya yörüngesindeki çiplere kıyasla Ay yüzeyinde doğrudan kozmik radyasyona ve ekstrem sıcaklık değişimlerine maruz kalacak olan Jetson işlemcilerinin, dondurucu Ay gecelerini minimum enerji tüketimiyle atlatması gerekiyor.

FİZİKSEL YAPAY ZEKA VE OTONOM HAREKET

Yüksek işlem kapasiteli lidar ve sensör verilerini yerel olarak işleyebilen Jetson platformu, keşif araçlarının otonom karar alma yeteneklerini artırıyor. Lunar Outpost yetkilileri, bu çip teknolojisi sayesinde araçların çevrelerini anlık olarak analiz edebileceğini ve zorlu şartlarda çok daha hızlı karar verip ilerleyebileceğini vurguluyor.