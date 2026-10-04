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Kaynak: AA / DHA / İHA

Programa Ekopolitik Yönetim Kurulu Başkanı Av. Doç. Dr. Ramazan Arıtürk, Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı Başkanı Zafer Karatay, şair ve yazar A. Ali Ural ile Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun eşi Safinar Cemil Kırımoğlu katıldı.

“VATAN YAHUT KIRIM” KİTABININ HİKAYESİNİ ANLATTI

Programın dikkat çeken bölümlerinden birinde Ramazan Arıtürk, “Vatan Yahut Kırım” kitabına dönüşen yolculuğunun başlangıcını ve Kırım’da tanık olduğu hayatları anlattı.

Arıtürk, 1993 yılında hukuk fakültesinden yeni mezun olduğu dönemde aldığı bir telefonla başlayan Kırım yolculuğunun, “Gençliğin de zekâtı vardır, ilmin de zekâtı vardır” sözüyle yön bulduğunu aktardı.

Kırım’da vatanın yalnızca üzerinde yaşanan bir toprak olmadığını gözlemleyen Arıtürk, vatanın insanın dilinde, duasında, evine duyduğu özlemde ve hafızasında yaşadığını ifade etti.

Dinlediği hikayeleri, paylaşılan sevinçleri ve yaşanan acıları günlüğüne kaydeden Arıtürk, yıllar boyunca defterlerinde muhafaza ettiği bu hatıraları daha sonra “Vatan Yahut Kırım” adıyla kitaplaştırarak okurla buluşturdu.