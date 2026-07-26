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Eyalete bağlı State Electricity Commission (SEC), İtalyan temiz enerji şirketi Energy Dome ortaklığıyla ülkenin ilk ticari sıkıştırılmış karbondioksit (CO2) batarya tesisini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Victoria eyaletinin geçmişte kömür üretimiyle tanınan Latrobe Valley bölgesinde inşa edilecek tesis, eski Hazelwood kömür santralinin hemen yanındaki 143 hektarlık enerji inovasyon merkezinin ilk adımlarından biri olacak. Kurulacak 20 MW güç ve 200 MWh kapasiteli sistem, günümüzde çoğunlukla 2 ila 4 saatlik depolama sunabilen lityum iyon sistemlerin aksine 10 saat kesintisiz enerji aktarımı gerçekleştirebilecek.

GAZIN SIKIŞTIRILMASIYLA ÇALIŞAN ÇEVRİMSEL TEKNOLOJİ

Energy Dome tarafından geliştirilen kapalı çevrimli termo-mekanik sistem, şebekedeki fazla elektrikle karbondioksit gazını yüksek basınç altında sıvıya dönüştürerek depoluyor. Şebekede elektriğe ihtiyaç duyulduğunda sıvı CO2 tekrar gaz haline getiriliyor ve bu esnada oluşan basınçla türbinleri döndürerek yeniden elektrik üretiyor. Lityum veya nadir toprak elementlerine ihtiyaç duymadan çalışan bu yöntem, kritik maden tedarik zincirlerine olan bağımlılığı tamamen ortadan kaldırıyor.

LİTYUM BATARYALARA KIYASLA MALİYET AVANTAJI SAĞLIYOR

Geliştirici firmanın verilerine göre CO2 batarya sistemi, 30 yılı aşan kullanım ömrü boyunca herhangi bir performans kaybı yaşamadan yüzde 75'in üzerinde çevrim verimliliği sunuyor. Aynı depolama süresine sahip geleneksel lityum iyon bataryalara oranla sermaye yatırım maliyetini yaklaşık 1,7 kat düşüren bu teknoloji, küresel ölçekte de yaygınlaşıyor. Dünya genelinde 30 GWh'yi aşan proje portföyüne sahip olan şirket; ABD, İtalya, İrlanda ve Hindistan gibi farklı ülkelerde de benzer depolama tesislerinin kurulumunu sürdürüyor.