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Bir dönem Ülkü Ocakları Başkanlığı da yapan Avukat Afşin Hatipoğlu, katıldığı televizyon programı esnasında yabancı kodlu telefonlardan arandığını ve tehdit mesajları aldığını açıkladı. Hatipoğlu, kendisini "Daltonlar" suç örgütüyle ilişkilendiren kişilerin yayını terk etmesini istediğini belirtti.

"5 MİLYON LİRA İSTEDİLER, ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİLER"

Engellediği numaraların ardından farklı yabancı hatlardan aranmaya devam ettiğini söyleyen Hatipoğlu, yaşadığı dehşet anlarını şu sözlerle aktardı:

"Arayan kişi daltonlar örgütünün liderinden izin aldığını belirterek bana 5 milyon lira ceza kestiğini, bu parayı vermezsem beni öldüreceğini söyledi. Televizyon yayınını terk etmem, istenen parayı ödemem istendi."

"ŞU AN İTİBARIYLA HAYATIM TEHDİT ALTINDA"

Belgelerle birlikte suç duyurusunda bulunduğunu ve resmi makamlardan koruma talep ettiğini ifade eden Afşin Hatipoğlu, emniyet randevusunun iptal edilerek karakola yönlendirildiğini de sözlerine ekledi:

"Şu an itibarıyla hayatım tehdit altında. Devletten başka beni koruyacak bir merci, halktan başka da bir dayanağım yok."

Afşin Hatipoğlu'nun kişisel sosyal medya hesabından yaptığı yorum yağan paylaşımı şöyle;