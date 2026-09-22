İstanbul’da trafik kabusu: Yoğunluk yüzde 71’e ulaştı

TEM Otoyolu'nda Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Esenler civarında ciddi sıkışıklıklar göze çarparken, Başakşehir bağlantı yollarında yer yer turuncu ve kırmızı yoğunluklar göze çarpıyor. Küçükçekmece, Avcılar ve Esenyurt bağlantı yollarında sürücüler uzun kuyruklar oluşturuyor. Haritanın batısındaki Silivri ve Çatalca istikametleri ise şu an için yeşil ve akıcı durumda.