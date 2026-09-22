Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul’da trafik kabusu: Yoğunluk yüzde 71’e ulaştı

İstanbul’da trafik kabusu: Yoğunluk yüzde 71’e ulaştı

İstanbul trafiğinde tablo yine değişmedi; yoğunluk haritası anlık yüzde 71 seviyesine ulaştı. İşte kilit noktalar...

Kaynak: Haber Merkezi
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İstanbul’da trafik kabusu: Yoğunluk yüzde 71’e ulaştı - Resim: 1

İstanbul'da trafik yoğunluğu haritası bir kez daha kırmızıya büründü. Şehir genelinde trafik yoğunluğu anlık olarak yüzde 71 seviyesine çıkarken, ana arterlerde sürücüler adım adım ilerliyor. İşte haritaya yansıyan güncel ilçe ilçe trafik durumu:

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İstanbul’da trafik kabusu: Yoğunluk yüzde 71’e ulaştı - Resim: 2

Avrupa Yakası'nda D-100 karayolu üzerinde özellikle Haliç geçişi, Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş aksında yoğunluğun zirve yaptığı görülüyor.

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İstanbul’da trafik kabusu: Yoğunluk yüzde 71’e ulaştı - Resim: 3

Batıya doğru ilerlendiğinde Zeytinburnu, Bakırköy ve Bahçelievler güzergahlarında harita tamamen kırmızıya dönmüş durumda.

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İstanbul’da trafik kabusu: Yoğunluk yüzde 71’e ulaştı - Resim: 4

TEM Otoyolu'nda Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Esenler civarında ciddi sıkışıklıklar göze çarparken, Başakşehir bağlantı yollarında yer yer turuncu ve kırmızı yoğunluklar göze çarpıyor. Küçükçekmece, Avcılar ve Esenyurt bağlantı yollarında sürücüler uzun kuyruklar oluşturuyor. Haritanın batısındaki Silivri ve Çatalca istikametleri ise şu an için yeşil ve akıcı durumda.

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İstanbul’da trafik kabusu: Yoğunluk yüzde 71’e ulaştı - Resim: 5

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yaka girişleri de yoğunluktan nasibini almış, haritada bu bölgeler koyu kırmızıyla işaretlenmiş durumda.

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İstanbul’da trafik kabusu: Yoğunluk yüzde 71’e ulaştı - Resim: 6

Anadolu Yakası'nda trafik Kadıköy ve Üsküdar'dan başlayarak D-100 (E-5) hattı boyunca Maltepe ve Kartal'a kadar kesintisiz bir yoğunluk var.

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İstanbul’da trafik kabusu: Yoğunluk yüzde 71’e ulaştı - Resim: 7

TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Ümraniye güzergahlarında trafik adeta durma noktasına gelmiş durumda.

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