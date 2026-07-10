Atina'da gerçekleştirilen üst düzey ekonomi zirvesinde konuşan Eurogroup Başkanı ve Yunanistan Maliye Bakanı Kyriakos Pierrakakis, AB'nin teknoloji yarışında vites yükseltmesi gerektiğini vurguladı. Dijitalleşme yolunda önemli bir eşiğin aşıldığını belirten Pierrakakis, üzerinde titizlikle çalışılan dijital euronun 2029 yılında tam anlamıyla kullanıma sunulmasını beklediklerini duyurdu. Mevcut ilerlemeyi "memnuniyet verici" olarak nitelendiren Pierrakakis, rehavete kapılmadan daha somut adımlar atılması gerektiği konusunda uyardı.

"SADECE VİZYON ÇİZMEK YETMEZ, İCRAAT ŞART"

Avrupa'nın teknoloji, enerji ve finans politikalarında tek ses olması gerektiğinin altını çizen Eurogroup Başkanı, zamanla yarışıldığını belirtti. Pierrakakis, "Artık sadece hedef belirlemek yetmez; asıl mesele bu hedeflere ne kadar hızlı ulaşacağımızdır. Sermaye piyasaları, tasarruf ve enerji birliklerine yönelik çalışmalarımızı derhal hızlandırmalıyız" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA ARTIK STRATEJİK BİR SİLAH

Teknolojik altyapının acilen modernize edilmesi çağrısında bulunan Pierrakakis, yapay zekanın sadece bir inovasyon değil, küresel bir güç mücadelesi olduğunu belirtti. Bu devasa dönüşümün büyük yatırımlar gerektirdiğine dikkat çeken Pierrakakis, Fransız yapay zeka devi Mistral’ın Eurogroup toplantısına özel davet edilmesinin, Avrupa'nın bu alana verdiği stratejik önemin en net kanıtı olduğunu söyledi.

TEKNOLOJİYE FİNANSMAN İÇİN "ORTAK İHALE" FORMÜLÜ

Geleceğin teknolojilerini finanse etmek için yenilikçi bir kaynak yaratma modeli öneren Pierrakakis'in hedefinde telekomünikasyon altyapısı var. Başkan, 5G ve 6G frekanslarının Avrupa genelinde ortak bir ihale sistemiyle satılmasını teklif etti. Bu sayede elde edilecek devasa gelirin, küresel rekabeti artıracak stratejik projelere çok daha hızlı aktarılabileceğini savundu.