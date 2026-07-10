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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final heyecanı Fransa-Fas maçıyla başladı. Boston Stadyumu'nda oynanan mücadele futbolseverlere büyük heyecan yaşattı.

BOUNOU İLK YARIDA DUVAR OLDU

Karşılaşmaya etkili başlayan Fransa, henüz ilk dakikalarda Mbappe ve Upamecano ile gole yaklaştı ancak Fas kalecisi Yassine Bounou kritik kurtarışlarıyla takımını oyunda tuttu.

25. dakikada Kylian Mbappe'nin ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazanan Fransa'da yıldız futbolcunun kullandığı vuruşu yine Bounou kurtardı.

İlk yarının son bölümünde Lucas Digne'nin şutu da direkten dönerken devre golsüz eşitlikle tamamlandı.

MBAPPE KİLİDİ AÇTI

İkinci yarıda baskısını artıran Fransa, aradığı golü 60. dakikada buldu. Ceza sahası dışından şık bir vuruş yapan Kylian Mbappe, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Kylian Mbappé! Ayak içiyle yine muhteşem bir şut çıkardı ve Fransa’yı öne geçirdi! 🇫🇷 pic.twitter.com/lulzZONHgN — TRT Spor (@trtspor) July 9, 2026

Faslı futbolcular gol öncesinde faul itirazlarında bulunsa da VAR incelemesinin ardından gol geçerlilik kazandı. Bu golle Mbappe, turnuvadaki gol sayısını 8'e çıkararak Lionel Messi'yi yakaladı.

DEMBELE FİŞİ ÇEKTİ

Golden sonra beraberlik için risk almaya başlayan Fas, savunmada boşluklar vermeye başladı. Fransa ise bu fırsatı iyi değerlendirdi.

Bu kez sahnede Ousmane Dembélé var! Fransa’dan golle üst üste! 🇫🇷 pic.twitter.com/NlTLiM10U7 — TRT Spor (@trtspor) July 9, 2026

66. dakikada gelişen hızlı atakta Ousmane Dembele, ceza sahasında yaptığı düzgün vuruşla farkı ikiye çıkararak maçın skorunu belirledi.

İLK YARI FİNALİST FRANSA

Kalan dakikalarda Fas'ın çabası sonuç vermedi ve Fransa mücadeleyi 2-0 kazanarak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Fransa, yarı finalde İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.