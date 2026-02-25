Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 1,7 olarak kaydedildi. Veriler, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan nihai rakamlarla kesinleşti.

Buna göre, Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatları ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,7 arttı. Enflasyon, bir önceki aya göre ise yüzde 0,6 geriledi. Böylece yıllık oran piyasa beklentilerine paralel gerçekleşirken, aylık düşüş beklentilerin hafif üzerinde oldu.

Ekonomistlerin ocak ayına ilişkin tahmini, yıllık enflasyonun yüzde 1,7, aylık enflasyonun ise eksi yüzde 0,5 seviyesinde açıklanacağı yönündeydi. Açıklanan veriler, yıllık bazda beklentiyi karşıladı.

Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyon ocakta yıllık yüzde 2,2 olarak ölçüldü. Aylık bazda ise çekirdek enflasyon eksi yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa Birliği genelinde yıllık enflasyon ocakta yüzde 2 olarak belirlenirken, aylık enflasyon eksi yüzde 0,4 oldu.

Ülkeler bazında ise yıllık enflasyon Almanya’da yüzde 2,1, Fransa’da yüzde 0,4, İtalya’da yüzde 1 ve İspanya’da yüzde 2,4 olarak kaydedildi.