Endeks, önceki kapanışa kıyasla 10,89 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 172,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi ylüzde 0,29, holding endeksi ise yüzde 0,11 yükseliş kaydetti.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,00 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren yüzde 4,22 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerindeki sert tutumu ve yapay zekâ kaynaklı endişelerin etkisiyle dalgalı bir görünüm sergiliyor.Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne ekside başlamasının ardından 13.897,24 puanla gün içi dip seviyeyi gördü. Buradan gelen tepki alımlarıyla 14.000 puanın üzerine çıksa da günü yine negatif bölgede tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre şubat ayında, 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentileri; piyasa katılımcılarında 0,1 puan düşüşle yüzde 22,10’a, reel sektörde 0,90 puan azalışla yüzde 32’ye gerilerken, hanehalkında değişmeyerek yüzde 48,81 seviyesinde kaldı.Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, 2025 Aralık itibarıyla 188 milyar 551 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Analistler, yarın yurt içinde veri akışının zayıf olacağını, yurt dışında ise ABD’de Donald Trump’ın açıklamaları ile haftalık mortgage başvurularının, Almanya’da büyüme rakamlarının ve Avro Bölgesi enflasyon verilerinin izleneceğini ifade etti.

Teknik olarak BIST 100’de 13.900 ve 13.800 seviyeleri destek, 14.200 ile 14.300 puan ise direnç olarak öne çıkıyor.