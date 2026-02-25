Yeniçağ Gazetesi
25 Şubat 2026 Çarşamba
Anasayfa Spor Tedesco onayladı, Saran getiriyor: Forvet sorunu çözülüyor

Tedesco onayladı, Saran getiriyor: Forvet sorunu çözülüyor

Devre arasında forvete transferini yetiştiremeyen Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için şimdiden gaza bastı. İşte detaylar....

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Tedesco onayladı, Saran getiriyor: Forvet sorunu çözülüyor - Resim: 1

Fenerbahçe devre arası transfer döneminde Jhon Duran ve En-Nesyri ile yollarını ayırmıştı.

Tedesco onayladı, Saran getiriyor: Forvet sorunu çözülüyor - Resim: 2

Sarı-lacivertli ekip Fransa'nın Angers cephesinden Sidiki Cherif'i transfer etti.

Tedesco onayladı, Saran getiriyor: Forvet sorunu çözülüyor - Resim: 3

Forvet Transferi Yetişememişti

Fenerbahçe ara transfer döneminin son günlerinde Al-Hilal forması giyen Nunez'i transfer etmek istese de sonuca ulaşamamıştı. Neticede forvete başka takviyenin gelmemesi de taraftarlarca olumsuz karşılanmıştı.

Tedesco onayladı, Saran getiriyor: Forvet sorunu çözülüyor - Resim: 4

Fenerbahçe, forvet eksikliğini her karşılaşmada hissetti. Sarı-lacivertliler, bu sorunu çözmek için şimdiden çalışmalara başladı.

Tedesco onayladı, Saran getiriyor: Forvet sorunu çözülüyor - Resim: 5

Tedesco'dan Olumlu Rapor

A Spor'un haberine göre, hedefteki futbolculardan birisi de Vedat Muriqi. Kadıköy yönetimi, 31 yaşındaki golcüyü devre arasında da istemişti.

Tedesco onayladı, Saran getiriyor: Forvet sorunu çözülüyor - Resim: 6

Teknik direktör Tedesco'nun Muriqi için olumlu rapor verdiği öne sürüldü. Sadettin Saran'ın da transfer için şimdiden çalışmalara başladığı öğrenildi.

Tedesco onayladı, Saran getiriyor: Forvet sorunu çözülüyor - Resim: 7

Mallorca'nın Her Şeyi

Mallorca ise Muriqi'nin satışına sıcak bakmamıştı. Kosovalı forvet, bu sezon 23 lig sınavında 16 gol ve 1 asist üretti. Tecrübeli forvet, İspanyol ekibinin vazgeçilmez ismi...

Tedesco onayladı, Saran getiriyor: Forvet sorunu çözülüyor - Resim: 8

La Liga'da 18. sırada yer alan Mallorca küme düşerse bu transferin önünde hiçbir engel kalmayacak.

Tedesco onayladı, Saran getiriyor: Forvet sorunu çözülüyor - Resim: 9

Fenerbahçe'ye Dönüşü Muhtemel

Aksi bir durum söz konusu olursa da Fenerbahçe'ye gelmek isteyen Vedat Muriqi'nin tavrı koz olarak kullanılacak. Yıldız ismin önümüzdeki sezon yeniden Fenerbahçe'ye gelmesi bekleniyor.

Tedesco onayladı, Saran getiriyor: Forvet sorunu çözülüyor - Resim: 10

31 yaşındaki Vedat Muriqi, 2019-20 sezonun yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılmıştı ve tek sezonda gösterdiği performansla dev takımların radarına girmişti. Tecrübeli golcü, Fenerbahçe forması ile Süper Lig'de 32 karşılaşmaya çıkmış ve takımına 15 gol - 6 asistlik sağlamıştı.

Tedesco onayladı, Saran getiriyor: Forvet sorunu çözülüyor - Resim: 11

Kosovalı yıldız, 21 milyon euro bedelle Lazio'nun yolunu tutmuştu.

