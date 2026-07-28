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Volkswagen CEO'su Oliver Blume, Çinli şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçların Avrupa pazarındaki hızlı hakimiyetine karşı AB'ye ek gümrük vergilerini hızla uygulama çağrısında bulundu. Pazar payı katlanan Çinli markalar karşısında zorlanan üretici, tam elektrikli araçlardaki vergi modelinin hibrit araçlara da getirilmesini istiyor.

Çinli üreticilerin Avrupa otomotiv pazarında hızla büyüyen varlığı, Avrupalı üreticiler üzerindeki baskıyı artırıyor. ABD tarifeleri ve Çinli rakiplerin pazar payını artırması sebebiyle 2026 yılı gelir hedeflerini düşürmek zorunda kalan Volkswagen Grubu, çözümü ek gümrük vergilerinde arıyor.

"KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK"

Şirketin ilk yarı finansal sonuçlarının değerlendirildiği analist toplantısında açıklamalarda bulunan Volkswagen CEO'su Oliver Blume, "Kaybedecek zamanımız yok" diyerek Avrupa Birliği’nin önümüzdeki aylarda ortak bir stratejiyle adım atmasını talep etti. Blume, pazarda adil bir rekabet ortamının yaratılabilmesi için Çinli hibrit modellere ek gümrük tarifelerinin şart olduğunu belirtti.

ÇİNLİ HİBRİTLER SATIŞ LİSTELERİNİN ZİRVESİNDE

Pazar araştırma firması Dataforce tarafından açıklanan verilere göre, Çinli markalar 2026'nın ilk altı aylık döneminde Avrupa'da 208 bin 368 adet PHEV satışı yaparak segment pazar payını yüzde 28,3 seviyesine çıkardı. Avrupa’da en çok satan ilk üç şarj edilebilir hibrit model sırasıyla BYD Seal U, BYD Atto 2 ve Jaecoo 7 olurken, geçen yılın pazar lideri Volkswagen Tiguan ise dördüncü sıraya geriledi.

TAM ELEKTRİKLİDEKİ TARİFE HİBRİT ARAÇLARA DA İSTENİYOR

AB hali hazırda Çin üretimi tam elektrikli (BEV) araçlara standart yüzde 10'luk ithalat vergisine ek olarak yüzde 35'e varan ilave vergi uyguluyor. Bu korumacı modelin elektrikli segmentte etkili olduğunu vurgulayan Blume, aynı tarife düzenlemesinin PHEV modelleri kapsayacak şekilde genişletilmesini hedefliyor.

ÇİNLİ MARKALARIN PAZAR PAYI YÜZDE 9,5'E YÜKSELDİ

Yılın ilk yarısında Çinli otomotiv üreticilerinin Avrupa'daki toplam satışları yüzde 101'lik rekor bir artış göstererek 685 bin 990 adede ulaştı. Toplam Avrupa pazarının yüzde 5,9 büyüyüp 7,2 milyon adede ulaştığı dönemde, Çinli markaların pazar payı yüzde 5'ten yüzde 9,5 seviyesine çıktı. Çinli rakiplerin kendi iç pazarlarındaki doygunluk nedeniyle ihracata ağırlık verdiğini söyleyen Blume, gümrük vergilerinin yanı sıra AB’nin planladığı "Made in Europe" sanayi hamlesinin de bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.