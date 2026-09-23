Avrupa, enerji tedarikinde tarihinin en zorlu süreçlerinden birini yaşarken uçak yakıtı stoklarında alarm verici gelişmeler yaşanıyor. Energy Aspects verilerine göre kıtanın dördüncü çeyrekte günlük 510 bin varil uçak yakıtı açığıyla yüzleşmesi bekleniyor. ABD'de 18 bin, Asya-Pasifik bölgesinde ise 419 bin varillik arz fazlası öngörülürken, Avrupa'daki sıkışıklığın yıl genelinde devam ettiği belirtiliyor. Ortadoğu'daki savaş süreci sonrası bölgeden yapılan tedarikin yarı yarıya düşmesiyle Avrupa yönünü Nijerya, ABD, Kanada ve Güney Kore gibi alternatif pazarlara çevirdi.

STOKLAR SON 7 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

İthalat ihtiyacı artan Avrupa'da Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) depolama merkezindeki bağımsız uçak yakıtı stokları 454 bin tona gerileyerek son yedi yılın en dip noktasını gördü. Tedarik açığını kapatmada kritik rol oynayan Güney Kore, eylül ayında günlük 129 bin varille son yılların en yüksek sevkiyat hacmine ulaştı. İki bölge arasındaki fiyat farkı Asya'dan Avrupa'ya yapılan kârlı ihracatı desteklerken, Güney Kore'nin temmuz ayında 13,89 milyon varile çıkan üretimi kıtaya nefes aldırıyor.

DİZEL VE ENFLASYON BASKISI ARTIYOR

Uçak yakıtı piyasasındaki darlık genel yakıt fiyatlarına da yansıyor. Orta distilat grubundaki dizel fiyatları Avrupa'da rekor kırarken, AB genelinde benzin fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 29, dizel ise yüzde 40 artış gösterdi. Bu durum Euro Bölgesi'nde enerji enflasyonunu ağustosta yüzde 14,3'e taşıdı. Türkiye'de ise TÜİK verilerine göre ağustos ayında enerji enflasyonu yıllık yüzde 27,33 olurken ulaştırma grubundaki yıllık artış yüzde 35,08 olarak kaydedildi.