Dünya genelinde gözler Orta Doğu’dan gelecek bir barış haberine çevrilmişken, diplomasi trafiğinden yükselen barut kokusu piyasalardaki risk algısını zirvede tutmaya devam ediyor. Enerji maliyetlerinin yüksek seyri ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) olası faiz hamleleri, Avrupa ekonomisi üzerindeki baskıyı artırıyor.

TRUMP VE NETANYAHU’DAN MÜZAKERELERE "VETO"

Piyasalardaki yön arayışının temelinde, diplomatik süreçteki tıkanıklık yatıyor. İran’ın ABD tarafından sunulan barış taslağına verdiği yanıt, Beyaz Saray’da karşılık bulmadı.

Donald Trump: İran’ın yanıtını "kabul edilemez" olarak niteledi.

Binyamin Netanyahu: "İran'ın elinde hala çıkarılması gereken zenginleştirilmiş uranyum var, daha yapacak işimiz çok" diyerek savaşın sona ermekten uzak olduğu mesajını verdi.

Bu açıklamalar, yaklaşık iki buçuk aydır süren savaşın sona yaklaşabileceğine dair iyimserliği zayıflatırken, enerji piyasalarını ve borsa endekslerini de doğrudan etkiledi.

AVRUPA BORSALARINDA KARIŞIK TABLO

Saat 10.40 itibarıyla Avrupa'nın önde gelen endekslerinde satıcılı ve sınırlı pozitif seyir yan yana geldi.

Stoxx Europe 600: Yüzde 0,1 yükselişle 612 puanda.

İngiltere (FTSE 100): Yüzde 0,4 artışla 10.270 puanda.

Almanya (DAX 40): Yüzde 0,1 kayıpla 24.315 puanda.

Fransa (CAC 40): Yüzde 0,4 azalışla 8.077 puanda.

İtalya (FTSE MIB 30): Yüzde 0,2 primle 49.400 puanda seyrediyor.

Almanya ve Fransa gibi sanayi devlerinin endekslerindeki düşüş, yüksek enerji maliyetleri ve ECB'nin faiz artırımı ihtimalinin yarattığı endişeyi yansıtıyor.

GÖZLER ABD KONUT VERİLERİNDE

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ancak küresel piyasaların seyrini belirlemek adına ABD’de açıklanacak 2. el konut satışları verisinin takip edileceğini belirtti. Orta Doğu’daki diplomatik krizin tırmanması durumunda, enerji fiyatlarındaki yükselişin Avrupa piyasalarındaki "karışık" seyri, sert satış dalgalarına dönüştürebileceği uyarısı yapılıyor.