Yeniçağ Gazetesi
11 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Meteoroloji uyardı: Gökten çamurlu yağmur boşalacak

Meteoroloji uyardı: Gökten çamurlu yağmur boşalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava durumu raporu, Türkiye genelinde hafta boyunca etkili olacak iki farklı hava sistemine işaret etti. Öte yandan atmosferde yoğunlaşan toz partiküllerinin yağışla birlikte bazı bölgelerde çamurlu yağmura yol açabileceği ifade edildi.

Haberi Paylaş
Meteoroloji uyardı: Gökten çamurlu yağmur boşalacak - Resim: 1

Haftanın ilk günlerinde özellikle Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarında belirgin düşüş öngörülüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde çarşamba gününe kadar güneşli hava etkisini devam ettirecek.

1 6
Meteoroloji uyardı: Gökten çamurlu yağmur boşalacak - Resim: 2

CUMA SONRASI SICAKLIKLAR GERİLEYECEK

Meteoroloji verilerine göre iç ve batı kesimlerde cuma gününden itibaren sıcaklıkların hızla düşmesi bekleniyor. Meteoroloji, kısa sürede meydana gelecek sıcaklık değişimine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor. Özellikle hafta boyunca bahar havasının etkili olduğu şehirlerde hafta sonuna doğru daha serin ve yağışlı hava görülecek.

2 6
Meteoroloji uyardı: Gökten çamurlu yağmur boşalacak - Resim: 3

Ankara’da sıcaklıkların hafta içinde 19 ila 22 derece arasında seyretmesi beklenirken, İstanbul’da termometrelerin 24 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. İzmir’de ise sıcaklıkların 28 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.

3 6
Meteoroloji uyardı: Gökten çamurlu yağmur boşalacak - Resim: 4

YAĞIŞ TÜRKİYE GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük hava tahmin haritasına göre batı bölgelerde sıcak hava dalgası etkisini devam ettirirken, çarşamba gününden itibaren Türkiye’nin büyük bölümünde yağışlı sistem etkili olmaya başlayacak. Özellikle iç kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber sağanak geçişlerinin görülmesi bekleniyor.

4 6
Meteoroloji uyardı: Gökten çamurlu yağmur boşalacak - Resim: 5

ÇÖL TOZU BATI ŞEHİRLERDEN GİRİŞ YAPACAK

Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozu taşınımının da yeni haftada Türkiye üzerinde etkili olması bekleniyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Sahra Çölü üzerinden gelen yoğun toz bulutlarının özellikle batı bölgelerinden yurda giriş yapacağını açıkladı. İstanbul’un da çöl tozundan ilk etkilenecek şehirler arasında yer aldığı bildirildi.

5 6
Meteoroloji uyardı: Gökten çamurlu yağmur boşalacak - Resim: 6

ÇAMURLU YAĞIŞ GÖRÜLEBİLİR

Atmosferde yoğunlaşan toz partiküllerinin yağışla birlikte bazı bölgelerde çamurlu yağmura yol açabileceği ifade edildi. Yetkililer, özellikle açık havada ağır fiziksel aktivitelerin azaltılması ve gerekli durumlarda maske kullanılması için uyarılarda bulundu. Çöl tozu taşınımının 18 Mayıs itibarıyla Türkiye üzerindeki etkisini kaybetmesi bekleniyor.

6 6
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro