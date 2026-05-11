Haftanın ilk günlerinde özellikle Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarında belirgin düşüş öngörülüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde çarşamba gününe kadar güneşli hava etkisini devam ettirecek.
Meteoroloji uyardı: Gökten çamurlu yağmur boşalacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava durumu raporu, Türkiye genelinde hafta boyunca etkili olacak iki farklı hava sistemine işaret etti. Öte yandan atmosferde yoğunlaşan toz partiküllerinin yağışla birlikte bazı bölgelerde çamurlu yağmura yol açabileceği ifade edildi.
CUMA SONRASI SICAKLIKLAR GERİLEYECEK
Meteoroloji verilerine göre iç ve batı kesimlerde cuma gününden itibaren sıcaklıkların hızla düşmesi bekleniyor. Meteoroloji, kısa sürede meydana gelecek sıcaklık değişimine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor. Özellikle hafta boyunca bahar havasının etkili olduğu şehirlerde hafta sonuna doğru daha serin ve yağışlı hava görülecek.
Ankara’da sıcaklıkların hafta içinde 19 ila 22 derece arasında seyretmesi beklenirken, İstanbul’da termometrelerin 24 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. İzmir’de ise sıcaklıkların 28 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.
YAĞIŞ TÜRKİYE GENELİNDE ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük hava tahmin haritasına göre batı bölgelerde sıcak hava dalgası etkisini devam ettirirken, çarşamba gününden itibaren Türkiye’nin büyük bölümünde yağışlı sistem etkili olmaya başlayacak. Özellikle iç kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber sağanak geçişlerinin görülmesi bekleniyor.
ÇÖL TOZU BATI ŞEHİRLERDEN GİRİŞ YAPACAK
Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozu taşınımının da yeni haftada Türkiye üzerinde etkili olması bekleniyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Sahra Çölü üzerinden gelen yoğun toz bulutlarının özellikle batı bölgelerinden yurda giriş yapacağını açıkladı. İstanbul’un da çöl tozundan ilk etkilenecek şehirler arasında yer aldığı bildirildi.
ÇAMURLU YAĞIŞ GÖRÜLEBİLİR
Atmosferde yoğunlaşan toz partiküllerinin yağışla birlikte bazı bölgelerde çamurlu yağmura yol açabileceği ifade edildi. Yetkililer, özellikle açık havada ağır fiziksel aktivitelerin azaltılması ve gerekli durumlarda maske kullanılması için uyarılarda bulundu. Çöl tozu taşınımının 18 Mayıs itibarıyla Türkiye üzerindeki etkisini kaybetmesi bekleniyor.