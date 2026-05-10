AB ülkesinden şoke eden karar Türklerin kullandığı "vize sistemi patladı" diyerek duyurdular: Hepsi iptal olabilir

Avrupa’da serbest dolaşım ve oturum hakkı hayali kuran binlerce Türk vatandaşı, Letonya’dan gelen skandal haberiyle sarsıldı.
Avrupa Birliği üyesi Letonya'da, Türk vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği "Golden Visa" (Altın Vize) programı dolandırıcılık iddialarıyla sarsılıyor.
Bir KOBİ’ye 50 bin euro yatırım yaparak tüm aile için AB kapılarını açan "Altın Vize" programında, milyonlarca euroluk usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor.
Başvurular Yüzde 160 Artınca Mercek Altına Alındı
Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye'den Letonya'ya yönelik vize taleplerinde yaşanan patlama, ülke makamlarının dikkatinden kaçmadı. Son dönemde Türkiye kaynaklı başvuruların yüzde 160 gibi rekor bir seviyeye ulaşması, Letonya hükümetini harekete geçirdi.
2025 verilerine göre, programa başvuran her 5 kişiden 1’inin Türk vatandaşı olması üzerine başlatılan incelemelerde, yatırımların aslında hiç yapılmadığı, evrak üzerinde "yapılmış gibi" gösterildiği şüphesi ağırlık kazandı.
''Sahte Yatırım" Oyunu Patladı!
Özellikle düşük maliyetli yatırım vaadiyle başvuru toplayan aracı firmalar mercek altında. İddialara göre, 50 bin euroluk yatırım bedelleri gerçek bir ticari faaliyete dönüştürülmedi; sadece oturum izni alabilmek için kurgulanan paravan yapılar üzerinden işlemler yürütüldü.
Letonya yetkilileri, bu mali usulsüzlüklerin yanı sıra "güvenlik endişelerini" de gerekçe göstererek programı tamamen kaldırmayı tartışmaya başladı.
Oturum İzinleri İptal Edilebilir: Kimler Risk Altında?
Haber Hürriyeti'nden Özlem Ermiş Beyhan'ın aktardığı bilgilere göre, Türkiye’deki yüksek gelirli bireylerin AB arayışı Letonya’yı odak noktası yapmıştı. Ancak skandalın büyümesiyle birlikte Letonya hükümetinden sert uyarılar geldi:
* İptal Kararı: Usulsüzlük tespit edilen mevcut oturum izinlerinin iptal edilebileceği açıklandı.
* Askıya Alma: Yeni başvuruların durdurulması ve programın askıya alınması gündemde.
* Mağduriyet Kapıda: Bu durum, dürüst şekilde yatırım yapan ve vize bekleyen binlerce Türk yatırımcıyı da büyük bir belirsizliğin içine itti.