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Kaynak: AA

Orta Doğu'da kalıcı barış sağlanması için ABD ile İran arasındaki görüşmeler devam ediyor. Taraflar arasındaki diplomatik temaslarda ilerleme sağlanırken, Katar ile Pakistan, ABD ve İranlı yetkililerin 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varmayı hedefleyen bir yol haritası üzerinde mutabık kaldıklarını ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans yayımlandığını açıkladı.

Savaşın enflasyon ve büyüme beklentilerini değiştirmesiyle ileriye dönük şahinleşen para politikalarına yönelik öngörülerin kuvvetlenmesi piyasalarda risk algısının yükselmesine sebep oldu.

Avrupa borsaları, ABD-İran müzakerelerindeki gelişmelere ve İngiltere'deki siyasi belirsizliklere ilişkin haberlerle negatif bir seyir kaydetti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, partisinin kendisini gelecek seçimde lider olarak görmek istemediğini belirterek, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.35 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 1 altında 633 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 10.360 puanda seyretti.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 azalışla 24.846 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 52.335 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 kayıpla 8.320 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 19.514 puanda yer alıyor.