Saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 610,8 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,6 değer kazancıyla 10.210 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,8 artışla 8.129 puana, İspanya'da IBEX 35 yüzde 0,3 yükselişle 17.652 puana, İtalya'da FTSE MIB yüzde 0,6 primle 45.388 puana ulaşırken; Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 gerileyerek 24.655 puandan alıcı buluyor.

ABD'nin İran'a olası askeri müdahalesi beklentisi ve hükümet kapanma riski küresel risk iştahını baskılarken, Avro Bölgesi'nde petrol ile değerli metallerdeki yükseliş madencilik ve enerji sektörlerini destekliyor.

Fed, yılın ilk FOMC toplantısında politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 bandında sabit bıraktı. Karar 10'a karşı 2 oyla alındı. Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası basın toplantısında, "enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ile istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin azaldığını ancak hala mevcut olduğunu" ifade etti.

Kurumsal cephede ABD'li büyük teknoloji devlerinin bilançoları, yapay zeka trendine ilişkin sinyaller açısından yakından izlenirken; artan risk algısına rağmen şirketlerin finansal dayanıklılığı yatırımcıların temel odağı olmaya devam ediyor.

Almanya merkezli yazılım devi SAP, dördüncü çeyrek gelirlerinin beklentilere paralel geldiğini açıklamasına rağmen hisse değer kaybetti. Deutsche Bank, 2007'den beri en yüksek yıllık kârını duyurmasına rağmen geriledi. Hollanda merkezli yarı iletken ekipman üreticisi ASML, 2025'in finansal açıdan şirket tarihinin en güçlü yılı olacağı öngörüsüne rağmen organizasyonel çevikliği artırmak için 1700 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

Jeopolitik gelişmelerde Avrupa Birliği (AB), İran'a yönelik olası askeri hamle senaryosuna karşı "devlet ve devlet dışı tüm aktörleri uluslararası hukuka saygı göstermeye, itidalli davranmaya ve Orta Doğu'da gerilimi tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınmaya" çağırdı.

Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki müzakerelerin bir sonraki turunun 1 Şubat'ta yapılmasının planlandığını" belirtti.Analistler, günün devamında jeopolitik/siyasi gelişmelerle birlikte önemli şirket bilançoları, ABD dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri gibi yoğun veri akışının izleneceğini vurguladı.