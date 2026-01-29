Real Madrid’de işler yolunda gitmiyor. Xabi Alonso'nun ayrılmasının ardından yoluna Alvaro Arbeloa ile devam eden Eflatun-Beyazlılar dün akşam Benfica’ya 4-2 mağlup oldu. Maça ilk 11’de başlayan Arda Güler ise teknik direktör Arbeloa’nun kararı ile sinir krizine girdi.
Bu kadarı da çok fazla… Benfica-Real Madrid maçında Arda Güler’i çıldırtan olay: Sinir krizi geçirdi ‘Neden hep ben’
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. Hafta maçlarında Real Madrid, Jose Mourinho’nun yönettiği Benfica’ya 4-2 mağlup oldu. Maça ilk 11’de başlayan milli yıldız Arda Güler ise sinirden çıldırdı. Eflatun-beyazlılarda alınan karar Güler’i öfkeden deliye döndürdü. İşte o görüntüler…Derleyen: Furkan Çelik
JOSE MOURINHO’YU KALECİSİ KURTARDI
Benfica 3-2’lik üstünlüğünü son ana kadar korumaya başarırken Portekizli ekibin kalecisi Trubin’in 90+8'de kafa golü atarak takımını ilk 24'te bitirmesini sağlaması spor dünyasında büyük yankı oluşturdu.
79. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI
Son dönemde göstermiş olduğu performansla dikkatleri üstüne çeken Arda Güler, Benfica karşısında ilk 11’de başladı. Milli yıldızımız 79. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
BENFICA MAÇINI DA ASİSTSİZ GEÇMEDİ
Güler’in Benfica karşısında sergilediği performans ise yine alkış topladı. 20 yaşındaki yıldız futbolcu, Kylian Mbappe'nin 58. dakikada kaydettiği golün asistini yaptı.
ARDA GÜLER’İ SİNİR KRİZİNE SOKAN HAREKET
Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa’nın Arda Güler’i maçtan alması ise milli futbolcuyu sinir krizine soktu.
NEDEN HEP BEN!’
Teknik Direktör Alvaro Arbeloa'ya isyan eden Arda'nın, Neden hep ben!" diye serzenişte bulunduğu anlar kameralara yansıdı.
SAHADAKİ EN İYİ OYUNCUYDU…
Arda Güler, maçta toplamda 57 pas atarken 6 anahtar pas kaydetti ve bu alanda maçın en iyisi oldu.
Üç orta açan milli futbolcu, beş kez de sahipsiz top kazandı.