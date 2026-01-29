Yeniçağ Gazetesi
29 Ocak 2026 Perşembe
Bu kadarı da çok fazla… Benfica-Real Madrid maçında Arda Güler'i çıldırtan olay: Sinir krizi geçirdi 'Neden hep ben'

Bu kadarı da çok fazla… Benfica-Real Madrid maçında Arda Güler’i çıldırtan olay: Sinir krizi geçirdi ‘Neden hep ben’

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. Hafta maçlarında Real Madrid, Jose Mourinho’nun yönettiği Benfica’ya 4-2 mağlup oldu. Maça ilk 11’de başlayan milli yıldız Arda Güler ise sinirden çıldırdı. Eflatun-beyazlılarda alınan karar Güler’i öfkeden deliye döndürdü. İşte o görüntüler…

Furkan Çelik Derleyen: Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Bu kadarı da çok fazla… Benfica-Real Madrid maçında Arda Güler’i çıldırtan olay: Sinir krizi geçirdi ‘Neden hep ben’ - Resim: 1

Real Madrid’de işler yolunda gitmiyor. Xabi Alonso'nun ayrılmasının ardından yoluna Alvaro Arbeloa ile devam eden Eflatun-Beyazlılar dün akşam Benfica’ya 4-2 mağlup oldu. Maça ilk 11’de başlayan Arda Güler ise teknik direktör Arbeloa’nun kararı ile sinir krizine girdi.

1 8
Bu kadarı da çok fazla… Benfica-Real Madrid maçında Arda Güler’i çıldırtan olay: Sinir krizi geçirdi ‘Neden hep ben’ - Resim: 2

JOSE MOURINHO’YU KALECİSİ KURTARDI

Benfica 3-2’lik üstünlüğünü son ana kadar korumaya başarırken Portekizli ekibin kalecisi Trubin’in 90+8'de kafa golü atarak takımını ilk 24'te bitirmesini sağlaması spor dünyasında büyük yankı oluşturdu.

2 8
Bu kadarı da çok fazla… Benfica-Real Madrid maçında Arda Güler’i çıldırtan olay: Sinir krizi geçirdi ‘Neden hep ben’ - Resim: 3

79. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

Son dönemde göstermiş olduğu performansla dikkatleri üstüne çeken Arda Güler, Benfica karşısında ilk 11’de başladı. Milli yıldızımız 79. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

3 8
Bu kadarı da çok fazla… Benfica-Real Madrid maçında Arda Güler’i çıldırtan olay: Sinir krizi geçirdi ‘Neden hep ben’ - Resim: 4

BENFICA MAÇINI DA ASİSTSİZ GEÇMEDİ

Güler’in Benfica karşısında sergilediği performans ise yine alkış topladı. 20 yaşındaki yıldız futbolcu, Kylian Mbappe'nin 58. dakikada kaydettiği golün asistini yaptı.

4 8
Bu kadarı da çok fazla… Benfica-Real Madrid maçında Arda Güler’i çıldırtan olay: Sinir krizi geçirdi ‘Neden hep ben’ - Resim: 5

ARDA GÜLER’İ SİNİR KRİZİNE SOKAN HAREKET

Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa’nın Arda Güler’i maçtan alması ise milli futbolcuyu sinir krizine soktu.

5 8
Bu kadarı da çok fazla… Benfica-Real Madrid maçında Arda Güler’i çıldırtan olay: Sinir krizi geçirdi ‘Neden hep ben’ - Resim: 6

NEDEN HEP BEN!’

Teknik Direktör Alvaro Arbeloa'ya isyan eden Arda'nın, Neden hep ben!" diye serzenişte bulunduğu anlar kameralara yansıdı.

6 8
Bu kadarı da çok fazla… Benfica-Real Madrid maçında Arda Güler’i çıldırtan olay: Sinir krizi geçirdi ‘Neden hep ben’ - Resim: 7

SAHADAKİ EN İYİ OYUNCUYDU…

Arda Güler, maçta toplamda 57 pas atarken 6 anahtar pas kaydetti ve bu alanda maçın en iyisi oldu.

7 8
Bu kadarı da çok fazla… Benfica-Real Madrid maçında Arda Güler’i çıldırtan olay: Sinir krizi geçirdi ‘Neden hep ben’ - Resim: 8

Üç orta açan milli futbolcu, beş kez de sahipsiz top kazandı.

8 8
Kaynak: Spor Servisi
