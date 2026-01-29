Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yılbaşında trafik güvenliğini kökten değiştirecek kritik bir yasa teklifini görüşmeye hazırlanıyor. Vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan ve trafik düzenini hiçe sayan sürücülere yönelik hazırlanan paket, caydırıcı tazminatlar ve ağır yaptırımlar içeriyor.

​KAÇMANIN BEDELİ AĞIR: 200 BİN TL!

Yeni düzenlemede en dikkat çeken maddelerden biri, polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücülere yönelik oldu. Uygulama noktasından kaçmaya çalışanları tam 200 bin liralık dev bir idari para cezası bekliyor. Kamu düzenini bozarak konvoy oluşturan veya yolu trafiğe kapatanlara ise 90 bin lira ceza kesilmesi öngörülüyor.

​KIRMIZI IŞIKTA "ALTI KEZ" KURALI

Kırmızı ışık ihlallerini alışkanlık haline getirenler için "ehliyete veda" dönemi başlıyor. Bir takvim yılı içerisinde tam altı kez kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen sürücülerin ehliyetleri tamamen iptal edilecek.

​ALKOL VE EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANIMINA GEÇİT YOK

Alkol sınırını aşan ve ehliyetsiz direksiyon başına geçenlere yönelik yaptırımlar da güncelleniyor. 0,50 promil üzerinde yakalanan sürücüye ilk etapta 25 bin TL ceza verilecek. İhlal tekrarlandığında rakam 150 bin TL’ye, ehliyete el koyma süresi ise 5 yıla kadar çıkacak. Direksiyon başında ehliyetsiz yakalanmanın bedeli 40 bin TL olarak belirlendi. Araca sahte plaka takanları ise 140 bin liralık ağır bir fatura bekliyor.

​HIZ SINIRINDA "HER 5 KİLOMETRE" HESABI

Hız ihlallerinde mevcut olan yüzdelik dilim sistemi rafa kalkıyor. Yeni sistemde cezalar, hız sınırının aşıldığı her 5 kilometrelik dilim için kademeli olarak artacak. Bu sayede, hız limitini az farkla aşanla, limiti katlayan sürücü arasındaki ceza farkı daha keskin bir şekilde ayrılacak.