Dün alış yönlü güçlü bir performans sergileyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 2,29 değer kazanarak 13.407,44 puanla tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı.

Bugünkü açılışta endeks, önceki kapanışa kıyasla 94,85 puan ve yüzde 0,71 artışla 13.502,29 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi ise yüzde 0,52 değer kazandı.

SEKTÖRLERDE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANSLAR

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,53 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok gerileyen yüzde 0,49 ile ulaştırma sektörü oldu.Küresel ve Yerel Piyasaların AyrışmasıKüresel piyasalarda jeopolitik risklerin yatırımcıları ihtiyatlı davranmaya yöneltmesi ve Fed’in faiz kararı sonrası karışık bir görünüm hâkimken, yurt içi piyasalar pozitif yönde ayrıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün gerçekleştirdiği yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bıraktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ GÜNDEMLERİ VE TEKNİK SEVİYELER

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri gibi verilerin yakından izleneceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.700 puan direnç, 13.400 ile 13.300 puan ise destek konumunda bulunuyor.