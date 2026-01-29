Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 43,3980'den tamamladı.

Saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 artış kaydeden dolar/TL 43,4240'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,6 yükselişle 52,1640'tan, sterlin/TL ise önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 60,1880'den satılıyor.

FED KARARI VE POWELL'IN YÖNLENDİRMELERİ PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak politika faizini sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısındaki sözle yönlendirmeleri, varlık fiyatlarında oynaklığı artırdı.

Powell, karar sonrası açıklamasında enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ile istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin azaldığını ancak hala mevcut olduğunu belirtti.

Artan endişelerle ABD varlıklarına talep azalırken, dolar endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 96,1 seviyesine çekildi.

Mayıs ayında başkanlık görev süresi dolduğunda Fed yönetim kurulu üyesi olarak kalıp kalmayacağına dair soruya yanıt vermeyen Powell, "Bu sorular için uygun bir zaman ve yer var, ancak bugün bu konulara girmeyeceğim." diye konuştu.

Powell'ın ABD'nin mevcut borç seviyesine ilişkin riskli bakış açısını yansıtan ifadeleri, ülke ekonomisine dair beklentileri sorgulatıyor.

Jeopolitik ve iç riskler baskıyı sürdürüyorÖte yandan ABD'nin İran'a askeri müdahale ihtimali ve hükümet kapanma riskleri, küresel risk algısını yüksek tutmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, işsizlik oranı ve TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetinin; yurt dışında ise ABD dış ticaret dengesi ile fabrika siparişleri gibi verilerin yakından izleneceğini vurguluyor.