Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akaryakıta indirim geldi: Tabela tekrar değişti

Akaryakıta indirim geldi: Tabela tekrar değişti

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim pompaya yansıdı. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 5 kuruş indirim gelirken, tabelalar yeniden değişti. Araç sahipleri benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatları araştırmaya başladı. İşte 5 Ağustos itibarıyla il il son fiyatlar…

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Akaryakıta indirim geldi: Tabela tekrar değişti - Resim: 1

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindiren gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve küresel piyasalardaki hareketlilik nedeniyle sık sık değişen pompa fiyatlarında bu kez indirim yapıldı.

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Akaryakıta indirim geldi: Tabela tekrar değişti - Resim: 2

Gece yarısından itibaren geçerli olan düzenlemeyle motorinin litre fiyatı 1 lira 5 kuruş düştü.

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Akaryakıta indirim geldi: Tabela tekrar değişti - Resim: 3

İndirimin yürürlüğe girmesiyle birlikte akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar da yeniden güncellendi.

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Akaryakıta indirim geldi: Tabela tekrar değişti - Resim: 4

MOTORİNE 1 LİRA 5 KURUŞ İNDİRİM

Akaryakıt ürünleri arasında motorinin litre fiyatına 1 lira 5 kuruş indirim uygulandı. Yeni fiyatlar 5 Ağustos itibarıyla pompaya yansırken, benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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Akaryakıta indirim geldi: Tabela tekrar değişti - Resim: 5

Araç sahipleri, indirimin ardından güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye başladı.

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Akaryakıta indirim geldi: Tabela tekrar değişti - Resim: 6

İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 67,27 TL
Motorin: 80,01 TL
LPG: 33,79 TL

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Akaryakıta indirim geldi: Tabela tekrar değişti - Resim: 7

Anadolu Yakası

Benzin: 67,12 TL
Motorin: 79,87 TL
LPG: 33,19 TL

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Akaryakıta indirim geldi: Tabela tekrar değişti - Resim: 8

ANKARA VE İZMİR'DE SON FİYATLAR

Ankara

Benzin: 68,24 TL
Motorin: 81,14 TL
LPG: 33,89 TL

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Akaryakıta indirim geldi: Tabela tekrar değişti - Resim: 9

İzmir

Benzin: 68,52 TL
Motorin: 81,41 TL
LPG: 33,79 TL

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Akaryakıta indirim geldi: Tabela tekrar değişti - Resim: 10

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatları; Brent petrolün uluslararası piyasalardaki seyri, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel enerji piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak belirleniyor...

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Akaryakıta indirim geldi: Tabela tekrar değişti - Resim: 11

Bu nedenle pompa fiyatları, zam ve indirimlerle güncellenmeye devam ediyor.

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Akaryakıta indirim geldi: Tabela tekrar değişti - Resim: 12

Motorine gelen son indirimin ardından gözler, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik olup olmayacağına çevrildi.

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