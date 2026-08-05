Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindiren gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve küresel piyasalardaki hareketlilik nedeniyle sık sık değişen pompa fiyatlarında bu kez indirim yapıldı.
Akaryakıta indirim geldi: Tabela tekrar değişti
Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim pompaya yansıdı. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 5 kuruş indirim gelirken, tabelalar yeniden değişti. Araç sahipleri benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatları araştırmaya başladı. İşte 5 Ağustos itibarıyla il il son fiyatlar…Züleyha Öncü
Gece yarısından itibaren geçerli olan düzenlemeyle motorinin litre fiyatı 1 lira 5 kuruş düştü.
İndirimin yürürlüğe girmesiyle birlikte akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar da yeniden güncellendi.
MOTORİNE 1 LİRA 5 KURUŞ İNDİRİM
Akaryakıt ürünleri arasında motorinin litre fiyatına 1 lira 5 kuruş indirim uygulandı. Yeni fiyatlar 5 Ağustos itibarıyla pompaya yansırken, benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Araç sahipleri, indirimin ardından güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye başladı.
İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları
Avrupa Yakası
Benzin: 67,27 TL
Motorin: 80,01 TL
LPG: 33,79 TL
Anadolu Yakası
Benzin: 67,12 TL
Motorin: 79,87 TL
LPG: 33,19 TL
ANKARA VE İZMİR'DE SON FİYATLAR
Ankara
Benzin: 68,24 TL
Motorin: 81,14 TL
LPG: 33,89 TL
İzmir
Benzin: 68,52 TL
Motorin: 81,41 TL
LPG: 33,79 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?
Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatları; Brent petrolün uluslararası piyasalardaki seyri, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel enerji piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak belirleniyor...
Bu nedenle pompa fiyatları, zam ve indirimlerle güncellenmeye devam ediyor.
Motorine gelen son indirimin ardından gözler, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik olup olmayacağına çevrildi.