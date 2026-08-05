Akaryakıta indirim geldi: Tabela tekrar değişti

MOTORİNE 1 LİRA 5 KURUŞ İNDİRİM

Akaryakıt ürünleri arasında motorinin litre fiyatına 1 lira 5 kuruş indirim uygulandı. Yeni fiyatlar 5 Ağustos itibarıyla pompaya yansırken, benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.